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نيڤين المسيري رئيساً تنفيذياً لمؤسسة أهل مصر للتنمية

أصدرت مؤسسة أهل مصر للتنمية قراراً بتعيين نيڤين المسيري رئيساً تنفيذياً للمؤسسة، وذلك للإستفادة من خبراتها الواسعة في مجال الإدارة لرفع كفاءة الهيكل الإداري والإستعانة بخبراتها الواسعة لتحسين الأداء في المؤسسة مع قرب افتتاح مستشفى أهل مصر لعلاج الحروق وبالمجان.
المرسي عزت 4:11 م, الأحد, 13 يونيو 21 4:11 م, الأحد, 13 يونيو 21

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أصدرت مؤسسة أهل مصر للتنمية قراراً بتعيين نيڤين المسيري رئيساً تنفيذياً للمؤسسة، للاستفادة من خبراتها الواسعة في مجال الإدارة، لرفع كفاءة الهيكل الإداري والاستعانة بخبراتها الواسعة لتحسين الأداء في المؤسسة مع قرب افتتاح مستشفى أهل مصر لعلاج الحروق وبالمجان.

نيڤين المسيري حاصلة على بكالوريوس تجارة بجامعة القاهرة، وشغلت منصب الرئيس التنفيذي، والعضو المنتدب للبنك الأهلي المتحد «مصر»، من 2010 حتي 2019.

وبدأت العمل في القطاع المصرفي في البنك التجاري الدولي عام 1981 فى إدارة العمليات المصرفية والفروع والتجزئة المصرفية لمدة 4 سنوات، ثم انتقلت إلى إدارة الائتمان في البنك ذاته، وتدرجت في المناصب حتى وصلت لمنصب رئيس قطاع الائتمان بين 2005 و2010.

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والمسيري عضو فى مجلس الإدارة الإستشاري لشركة بانثر للاستشارات، كما تشغل المسيري عضوية مجلس الإدارة في العديد من الشركات القابضة وغيرها.

وساهمت المسيرى في تأسيس والإشراف على تنظيم برنامج “سيدات تقود المستقبل” عام 2017، بالتعاون مع البنك المركزي، والمجلس القومي للمرأة، ومنتدى الخمسين.


كما جاء اسمها في المركز 30 ضمن قائمة ” أكثر 100 سيدة تأثيرًا في الشرق الأوسط” لعام 2018 من قبل مجلة “فوربس الشرق الأوسط.”


واستمدت المسيري خبراتها في إدارة «الأهلي المتحد» من مسيرتها المصرفية الحافلة، التي بدأت منذ تخرجها من كلية التجارة جامعة القاهرة، والتحاقها بالعمل في «ناشيونال تشيس بنك»، الذى تحول فى ما بعد إلى البنك التجاري الدولي CIB.

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وتدرّجت في العمل المصرفي فى عدة مجالات، بداية من التجزئة المصرفية، مروراً بالعمل فى قطاع الائتمان، لتشغل منصب مدير عام الائتمان بالبنك التجاري الدولي، إلى أن تم اختيارها لتشغل منصب الرئيس التنفيذي للبنك الأهلي المتحد – مصر، حتى تركت البنك في نهاية عام 2019.

ووضعت المسيرى بصمتها الخاصة وحققت الكثير من الإنجازات خلال فترة توليها، ونجحت في الارتفاع بصاقي أرباح البنك من 164.3 مليون جنيه بنهاية عام 2010، لتصل إلى 1.46 مليار جنيه بنهاية عام 2018، محقّقة نمواً بـ790.2% خلال فترة توليها.

بالإضافة الى تعزيز القاعدة الرأسمالية للبنك إلى 6 مليارات جنيه، وارتفاع رأس المال المدفوع إلى 2.5 مليار جنيه، فضلاً عن انتهاجها خطة توسّع جغرافية للوصول إلى المناطق النائية.

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واهتمت «المسيرى» بإطلاق الكثير من الخدمات البنكية، أبرزها فتح حسابات مصرفية إلكترونياً، والتعامل على الهاتف مباشرة، من خلال خدمة Mobile Wallet.

وكذلك خدمات الإنترنت البنكي على حساباتهم أو حسابات مستفيدين آخرين،ولم تكتفِ «نيفين» بذلك، بل أسست إدارة متخصّصة في تقديم الخدمات البنكية بمجال الملاحة للتعامل مع السفن العابرة من المجرى الملاحي لقناة السويس.

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بقلم المرسي عزت

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