«نيو جينيريشن» تستهدف 9 مليارات جنيه مبيعات من مشروعات «العلمين» و«العاصمة»

تستهدف شركة نيو جينيريشن للتطوير العقاري تحقيق مبيعات بقيمة 9 مليارات جنيه من 3 مشروعات تابعة لها فى مدينة العلمين الجديدة والعاصمة الإدارية الجديدة.

قال عاصم فاضل، رئيس مجلس إدارة نيوجينيريشن للتطوير العقاري، إن الشركة أطلقت مؤخراً مشروع لوفير «L’HIVER» على المنطقة الشاطئية بمدينة العلمين الجديدة على مساحة 75 فدانا، وذلك بالشراكة عبر نظام الحصة العينية مع هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة التابعة لوزارة الإسكان.

وأوضح فاضل أن اختيار مدينة العلمين الجديدة لتدشين المشروع بها يتماشى ضمن خطة الدولة لتنمية مدن جديدة وذكية وواعدة، فالمدينة تتميز بالتخطيط الفريد والبنية التحتية النموذجية بالإضافة إلى التنفيذ المتسارع لرفع نسبة الإشغالات بالمدينة وتنميتها بالتدريج.

وأضاف أن مشروع «L’HIVER» عمراني متكامل يبعد عن الطريق الساحلى نحو 1.3 كيلو متر، ويضم خدمات متنوعة تتكامل مع الخدمات الموجودة بمدينة العلمين الجديدة وهو ما يحقق نموذج حياة متكاملا للعميل داخل المشروع طوال العام، مما يعزز مفهوم الإقامة الدائمة طوال العام بالمدينة وليس الإقامة الصيفية فقط، وهو ما يعد هدفا أساسيا للدولة.

وأكد أن إجمالي المبيعات المستهدفة للمشروع تبلغ نحو 4 مليارات جنيه، وتستهدف الشركة تعظيم الاستفادة من الموقع الاستراتيجي للمشروع، والتعاون مع شركاء نجاح مميزين وعالميين لتنفيذ مشروع يحقق أعلى معايير الجودة والرفاهية لعملائه، فالمشروع سيضم أول ناد رياضي بالشرق الأوسط تحت مظلة رولان جاروس أكاديمية التنس الفرنسية الأولى بالعالم.

وتابع : تبلغ النسبة البنائية للمشروع حوالي %16.5 والباقي مساحات خضراء وبحيرات تحقق رفاهية للعميل داخل المشروع، كما أن %95 من الوحدات يطل على بحيرات بشاطئ رملي صالحة للسباحة، ويضم المشروع منطقة تجارية وهي الوحيدة المطلة على الطريق الساحلي الدولي، بالإضافة إلى فندق محدود و3 مراسي لليخوت.

وأوضح رئيس مجلس إدارة شركة نيوجينيريشن للتطوير العقاري أن شركة KAD تولت تصميم المشروع ، كما يتم إدارة المشروع تحت إشراف شركة FONCIER الفرنسية، مما يضمن التعاون مع شركاء نجاح أقوياء ولهم سابقة أعمال وخبرات قوية في تنفيذ المشروعات.

وأشار فاضل، إلى أن المشرع يضم 400 وحدة سكنية، بالإضافة إلى 80 وحدة فندقية وفندق بعدد 80 غرفة يجرى التفاوض بشأنه مع شركة إدارة كبرى، فضلًا عن منطقة تجارية على مساحة 3 آلاف فدان، ونادٍ رياضي تحت مظلة رولان جاروس أكاديمية التنس الفرنسية.

ولفت إلى أن الشركة لديها محفظة أراض قوية ومتنوعة ستقوم بإطلاق مشروعات عليها وفق خطة توسعية محددة ومتدرجة، على أن يتم إطلاق ثاني مشروعات الشركة قريبا، وهو مشروع يتكامل مع سابقة أعمال الشركة ويلبي احتياجات العملاء.

فيما قال إيهاب لبيب، المدير العام لشركة نيو جينيريشن للتطوير العقاري، أن المشروع سيتم تنفيذه بالتمويل الذاتي، وذلك وفق خطة تنفيذ محددة ستبدأ قبل نهاية العام الجاري، على أن يتم تسليم المشروع بنهاية 2025، مما يعني التنفيذ باستمرار والعمل المتواصل لسرعة التسليم وفقا للمواعيد المحددة.

وأكد أنه نظرا لتميز المشروع من كافة تفاصيله فإن المبيعات المستهدفة للطرح الأول بالمشروع تصل إلى نحو 1.5 مليار جنيه، ومن المتوقع تسويق المشروع خلال فترة تتراوح بين 6 إلى 8 شهور وذلك وفق خطة محددة ومدروسة تضمن التوازي بين التنفيذ والتسويق، وذلك لتجنب المخاطرة الناتجة عن التسويق قبل التنفيذ ووجود فجوة بين سعر البيع وسعر الإنشاء.

وأوضح أن المشروع يضم وحدات متنوعة من شاليهات وفيلات تاون هاوس وتوين هاوس، بمساحات مختلفة تبدأ من 42 مترا وتصل إلى 220 مترا، وتقدم الشركة أنظمة سداد مميزة للعملاء بالمشروع تتناسب مع العملاء المستهدفين.

وأفاد بأن أول بطولة للتنس في النادي الرياضي الموجود بالمشروع ستقام في موسم الشتاء المقبل، فالشركة تركز على التشغيل في فصل الشتاء مثل التشغيل في موسم الصيف مما يضمن اشغالات دائمة وحياة مستمرة داخل المشروع طوال العام، كما يمكن للعميل تأجير وحدته وفق نظام محدد وضعته الشركة وهو ما يضمن عائدات متجددة للعميل لتحقيق أعلى عائد استثماري من وحدته.

وذكر أن الشركة تقدم أنظمة سداد متنوعة للعملاء تتضمن %5 مقدم والباقي على 7 سنوات، و%6 مقدم والباقي على 8 سنوات، و%9 مقدم والباقي على 9 سنوات، وهي أنظمة سداد تتميز بالمرونة وتتناسب مع العملاء المستهدفين بالمشروع.

وأشار إلى أن الشركة تمتلك سابقة أعمال قوية بمشروعها الأول «بوتانيكا» في العاصمة الإدارية الجديدة وقررت الاستثمار بالعلمين الجديدة لتتكامل مع خطة الدولة لتنمية المدن الجديدة والتي يكون القطاع الخاص جزءا أساسيا منها، كما أن الشركة دائمة البحث عن الفرص الاستثمارية الواعدة لخدمة الاقتصاد المصري وتلبية مطالب عملائها.

وأضاف لبيب أن الشركة تستثمر نحو مليار جنيه في مشروع سكنية بالعاصمة الإدارية الجديدة، بمبيعات متوقعة تبلغ 3 مليارات جنيه، تم تحقيقها 1.5 مليار جنيه منها حتى الآن.

وذكر، أن الشركة تستهدف تنفيذ مشروع في مدينة العلمين الجديدة بالشراكة مع هيئة المجتمعات العمرانية أيضاً على مساحة 36 فدانًا، متوقعاً تحقيق 3 مليارات جنيه مبيعات من المشروع أيضاً، كما تستهدف تنفيذ مشروع بالقرب من العاصمة الإدارية الجديدة بالشراكة مع مستثمرين إماراتيين وفرنسيين، بإجمالي مبيعات متوقعة 5 مليارات جنيه