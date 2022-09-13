«نيو جينيريشن» العقارية تنوى استثمار 7 مليارات جنيه بمشروعى «العلمين الجديدة»

تخطط شركة نيو جينيريشن للتطوير العقارى «NGD» لاستثمار نحو 7 مليارات جنيه، فى مشروعين بالمنطقة الشاطئية فى مدينة العلمين الجديدة، على مساحة 111 فدانا، بنظام الشراكة بالحصة العينية مع هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.

فاضل : شراكة مع «المجتمعات العمرانية» بنظام الحصة العينية

قال عاصم فاضل، رئيس مجلس إدارة «نيوجينيريشن»، إن شركته حصلت منذ فترة على قطعتى أرض فى مدينة العلمين الجديدة، الأولى بمساحة 75 فدانا، والثانية 36 فدانا، وتم الشراء عبر تقديم عروض مالية وفنية لدى هيئة المجتمعات العمرانية، وذلك بعد منافسة قوية مع مطورين آخرين.

وتابع لـ«المال»: الشركة تنوى إقامة مشروع لوهيفر L’HIVER على مساحة 75 فدانا، بمبيعات مستهدفة تقارب 4 مليارات جنيه، وهو مشروع سكنى متكامل، ويضم وحدات متنوعة من شاليهات وفيلات تاون هاوس وتوين هاوس، بمساحات مختلفة، وسيتم تخصيص بعضها لصالح الهيئة تفعيلا لشراكتها العينية.

وأوضح فاضل أن الشركة تخطط لإقامة فندق بطاقة 80 غرفة، بخلاف شقق فندقية، ومراسى لليخوت، وأيضاً مول تجارى متكامل على مساحة 3000 متر بمدخل المشروع، تمشياً مع خطة الدولة فى التشغيل طوال السنة وليس فى شهور الصيف فقط.

ولفت إلى أن النسبة البنائية للمشروع تبلغ %16.5 والباقى «لاند سكيب» وبحيرات، وتتولى شركة KAD مهام التصميم، فيما تم إسناد الإدارة إلى «FONCIER» الفرنسية.

وذكر أن المشروع سيتم تنفيذه بالتمويل الذاتى، مع بدء الإنشاءات قبل نهاية العام الجارى، على أن يتم تسليمه بنهاية 2025، وتبلغ قيمة المبيعات المستهدفة بالطرح الأول نحو 1.5 مليار جنيه، ومن المتوقع تسويقه خلال فترة تصل إلى 8 شهور.

وأكد فاضل أن الشركة حصلت على قطعة أرض أخرى مساحتها 36 فدانا، بنظام الشراكة أيضا مع الهيئة، من المخطط أن يتم عليها إطلاق مشروع وينتر السكنى، باستثمارات تقارب 3 مليارات جنيه.

وأفاد بأن الشركة تعاقدت مع مكتب «وليد مرسى» للاستشارات الهندسية، لإعداد تصميم المشروع، الذى سيضم وحدات سكنية بارتفاع 3 طوابق، بخلاف مساحات إدارية وترفيهية.

وقال رئيس مجلس إدارة نيوجينيريشن للتطوير العقارى، إن العلمين الجديدة من أبرز المدن الجديدة فى مصر، واستقطبت اهتمام المستثمرين والعملاء خلال فترة قصيرة، ولذلك ستركز الشركة على الترويج والتسويق الجديد للوحدات، والتى ستبدأها بالسعودية خلال الساعات القليلة القادمة.

وأشار إلى أن الشركة تمتلك سابقة أعمال فى العاصمة الإدارية الجديدة، ممثلة فى مشروع “بوتانيكا” السكنى المتكامل، على مساحة 23 فدانا، والذى تبلغ استثماراته 3 مليارات جنيه، تم بيع %80 من وحداته وبدأت أعماله الإنشائية منذ عدة شهور.

وأوضح أن «نيو جينيريشن» مملوكة لعدة مستثمرين لديهم خبرات سابقة فى مجال التجارة والاستيراد والتصنيع، واتجهوا منذ عدة سنوات لاختراق قطاع التطوير العقارى فى ظل التنمية العمرانية اللافتة فى مصر، وبدأوا بالاستثمار فى العاصمة الإدارية، تلتها العلمين الجديدة.