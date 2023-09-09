نيو جيرسي للتطوير العقاري تشارك بمعرض سيتي سكيب العالمي بالرياض

تشارك شركة نيو جيرسي للاستثمار والتطوير العقاري في فعاليات معرض سيتي سكيب العقاري العالمي بالسعودية والذي يقام في الفترة من 10– 13 سبتمبر 2023 في مركز الرياض للمعارض والمؤتمرات.

وتشارك نيوجيرسي بالمعرض بطرح مجموعة متميزة من مشروعاتها المتنوعة بالعاصمة الإدارية والعين السخنة، كما تقدم الشركة عروضا حصرية وجديدة لعملائها خلال أيام المعرض.

تصدير العقار

وأكد المهندس جرجس يوسف رئيس مجلس إدارة الشركة، أن الشركة تشارك بمعرض سيتي سكيب العالمي أكبر وأقوى حدث عقاري بالعالم، في إطار خطط الشركة للمشاركة في الأحداث العقارية العالمية لمواكبة خطط الدولة لدعم تصدير العقار وجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية للسوق المصرية وزيادة مواردنا الدولارية لدعم الاقتصاد المصري.

وأشار إلى أن المعرض يشهد مشاركة عدد من كبار شركات التطوير العقاري العالمية ، و4 شركات تطوير عقاري مصرية على رأسها نيوجيرسي.

وأكد أن الشركة تطرح خلال أيام المعرض مجموعة مميزة من وحدات مشروع جورا والتى تضم شقق فندقية وشاليهات على مساحة 10 أفدنة وباستثمارات تصل لمليار جنيه بعمق 200 متر، وعرض شاطئ يصل إلى 180 مترا، مع تخصيص 80% من مساحات المشروع للمناظر الطبيعية والبحيرات الصناعية.

موقع مميز

كما يتمتع مشروع جورا بفندق ومرسى لليخوت، ويضم منتجع جورا الجلالة السخنة شاليهات وبنتهاوس ودوبلكس تتميز جميعها بإطلالة على البحر مباشرة ، بخدمات فندقية ومساحات مختلفة ترضي معظم الأذواق.

وأشار إلى أن الاستثمار العقاري لا يزال على رأس اهتمامات المصريين وأكثر القطاعات استقرارا بالسوق المصرية، وصارت مصر من أهم الأسواق بالمنطقة لجذب كبرى الشركات العقارية العربية والعالمية.

حضور كبير متوقع

ومن المتوقع حضور أكثر 180,000 زائر من المهتمين أو المستثمرين المحليين والعالميين أو الخبراء للمعرض و بمشاركة أكثر من 200 متحدث يناقشون تحديات ومستجدات قطاع العقار، حيث سيتناول معرض “سيتي سكيب العالمي” عددًا من المؤتمرات والمنتديات كمؤتمر مسكن المستقبل، بالإضافة إلى تحدي الابتكار المخصص للشركات الناشئة، وبحضور نخبة من المتحدثين والخبراء في قطاع العقار.