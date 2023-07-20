نيو تاون جروب تستعين بالخبرات المحلية والعالمية لتنفيذ مشروع INTOWN

أعلنت شركة نيو تاون جروب «NTG» للتطوير العقاري التطويرالعقارى، إطلاق مشروع INTOWN MALL القاهرة الجديدة ويأتي ذلك فى إطار خططها التوسعية بالسوق المصري، ولتلبية رغبات وطموحات العملاء

وأكد المهندس عزت عزمي هارون رئيس مجلس إدارة شركة نيو تاون جروب «NTG»، على ثقته في جاذبية السوق المصرية منذ بداية أعمال الشركة من أكثر من 30 عاما وإلى الآن، وعازمة على زيادة استثماراتها تماشيا مع خطط الدولة للتنمية العمرانية.

وأضاف أن المشروع الجديد Intown Mall يقع فى أكثر المناطق تميزاً ، على التسعين الشمالي أمام جهاز مدينة القاهرة الجديدة الجديد وهو مشروع تجاري إداري على مساحة 6068 متر مربع.

هارون: المشروع تجاري إداري على مساحة 6068 متر فى أكثر المناطق تميزا

وأكد على أن الاستثمار فى مصر من أنجح الاستثمارات فى العالم حاليا، والخريطة الاستثمارية المصرية فى مجالات البناء والتطوير العقاري تتيح فرص مثالية للمستثمرين، والشركة تعمل بنظرة جديدة لرسم منهج وفكر متطور بالسوق العقارية المصرية.

زرعي: إعداد تصميم عصري للمشروع وصديق للبيئة ويتوافق مع معايير البناء الأخضر

فيما أكد المهندس شنودة زرعي المدير التنفيذي للشركة على اعداد تصميم راقي وعصري للمشروع وصديق للبيئة ويتوافق مع معايير البناء الأخضر، وأوضح أن الشركة اختارت بكل عناية موقع مشروع INTOWN MALL ليمثل فرصة استثمارية لا تقارن.

ومن جانبه، قال المهندس خالد عبدالناصر رئيس قطاع المبيعات بشركة نيو تاون جروب «NTG»، إن المشروع يتكون من الطابق الأرضي وثلاثة طوابق متكررة ووحدات تبدأ بمساحات من 36 متر مربع.

عبدالناصر: طرح أنظمة سداد متنوعة وغير مسبوقة تلبي طموحات العملاء

وأشار عبدالناصر إلى أن الشركة تطرح أنظمة سداد متنوعة تلبي رغبات وتطلعات العملاء، وفترات سداد تصل ل 10 سنوات، ودعا العملاء للاستفادة من خصومات كبيرة بمناسبة فتح باب الحجز، وخصم خاص على السداد كاش بنسبة تصل لـ25%.

قائمة الاستشاريين

ومن جانبه، أكد عبدالله القاضي رئيس قطاع التسويق بالشركة على التعاقد مع عدد من كبرى الشركات الاستشارية لطرح مشروع يلبي كل طموحات وتطلعات العملاء، وتم التعاقد مع مكتب Arab Consulting Engineers , ACEالمهندس محرم باخوم الاستشاريون العرب كاستشاري هندسي، وشركة LDP لوضع تصميمات المشروع والذي يمتاز بالشكل الانسيابى بحيث يجعل جميع الوحدات تمتاز بإطلالة مميزة.

وأضاف أنه حرصا على استدامة المشروع في أحسن صورة من الاستلام تم التعاقد مع شركة «ايجي برو» لإدارة المشروعات لصيانة المباني من «الأمن والنظافة والمراقبة والكهرباء والتكييفات والسباكة والنجارة ».

التشغيل

و كضمانة للتشغيل تم الاستعانة بأشهر شركة إدارة في مصر شركة « KAD » لإدارة المنشآت التجارية ولها سابقة أعمال قوية، والشركة ستكون مسئولة عن تقديم دليل التشغيل لكل وحدة على حدى، وتوفير الخيارات المناسبة للعلامات التجارية المعروفة بالمشروع .

ومن جانبه، أشاد المهندس خالد الهجرسي مدير مكتب Arab Consulting Engineers , ACEالمهندس محرم باخوم الاستشاريون العرب، باستمرار التعاون مع شركة نيوتاون، لافتا إلى أن هناك توافق فى الرؤي بين الطرفين، لتقديم منتج عقارى متميز وبأعلى معايير الجودة.

إضافة للسوق

وأكد المهندس نادر فودة رئيس شركة LDP على أن التعاون مع شركة نيو تاون خطوة هامة فى مسيرة أعمالنا بالسوق المصرية، مشيرا إلى إعداد تصميم عصري ومتميز للمشروع يمثل إضافة نوعية للسوق.

وأشار إلى أن تصميم المشروع يتوافق مع معايير الاستدامة ، كما أنه صديق للبيئة وأقل فى استهلاك الطاقة والانبعاثات الكربونية.

وذكر حرص الشركة على تحقيق تنوع سلعي وخدمي يضمن لرواد المشرع أفضل تجربة تسوقية وترفيهية وتحقيق أعلى عائد استثماري للعملاء.