«نيو إيفنت» اليمنية تستهدف زيادة استثماراتها بمصر إلى 16 مليار جنيه

تستهدف شركة “نيو إيفنت” اليمنية زيادة حجم استثماراتها في مصر إلى نحو 16 مليار جنيه بمجال العقارات والإنشاءات.

وقال الدكتور حميد الرجوي رئيس مجلس إدارة شركة نيو إيفنت ان شركته اختارت مصر لتكون مركزا لكافة أعمالها حول العالم، وذلك نتيجة تمهيد البنية الاقتصادية التي عملت عليها الحكومة المصرية، فضلا عن تسهيلات تمليك الأراضي، ووجود الأيدي العاملة الفنية، وكذلك وفرة مواد البناء والتسهيلات المختلفة لخروج أي مشروع في مواعيده المحددة.

وأضاف إن السوق العقارية في مصر شهدت نهضة غير مسبوقة خصوصا مع توجه الدولة لذلك القطاع الحيوي الذي يدخل فيه أكثر من 100 صناعة أخرى، ساهمت في انتعاشة ملحوظة في ظل ما يشهده العالم من أزمات ناتجة عن الحرب الروسية الأوكرانية وتداعيات جائحة كورونا.

وتابع: إن السوق المصرية قادرة على جذب المزيد من الاستثمارت العقارية بمختلف أنشطتها سواء سكني أو تجاري أو إداري أو سياحي، لاسيما في ظل الاستقرار الذي عملت عليه القيادة السياسية منذ توليها مقاليد الأمور قبل 8 سنوات، منوها بأن الاستقرار السياسي واحدا من أهم الأسباب التي توجه نظر المستثمرين نحو مكان ما.

ولفت إلى أن العاصمة الإداراية غيرت شكلت العقار في مصر، وجذبت مستثمرين محليين وعالميين من كافة دول العالم، بفضل ما توفره الحكومة المصرية من تسهيلات في تملك الأراضي فضلا عن البنية الأساسية من طرق ومواصلات تسهل طريق الوصول للمدينة الذكية التي تضاهي العديد من المدن الجديدة حول العالم.

وأعلنت شركة New event Developments” فتح الحجز في مشروعها الجديد”Trave” في العاصمة الإدارية والذي يعد مشروعا متكاملا يضم وحدات تجارية وإدارية ذات إطلالات مزدوجة علي الحديقة المركزية والمحور المركزي الرابط بين محور ابن زايد الشمالي وحي المال والاعمال برؤية بانورامية طولية للحديقة المركزية.

وقال الدكتور حميد الرجوي رئيس مجلس إدارة شركة New” event Developments” إن شركته تقدم مشروعها الجديد كخيار للباحثين عن أفضل استثمار مضمون بأهم مناطق العاصمة الإدارية الجديدة حيث يطل المشروع على الحديقة المركزية في الداون تاون وسط العاصمة.

وأضاف أن تدشين المشروع الجديد يأتي بعد النجاح الذي حققته نيو ايفنت في مشروعها السابق “H MALL ” في العاصمة الإدارية، وتأكيدا لاستمرارية نيو ايفنت في طرح أفضل المنتجات والحلول والخدمات العقارية المتخصصة تماشياً مع أحدث المعايير الدولية بأسعار تنافسية.

وأشار إلى أن المشروع الجديد “trave”، يُراعي أحدث نظم البناء والتصميمات العالمية وعوامل الأمان الذي تتميز به “نيو ايفنت” في كافة مشروعاتها الحالية والمستقبلية، وذلك تماشيا مع رغبات وطلبات العملاء من حيث التصميمات المعمارية الحديثة حفاظا على الشكل الجمالي لوحدات المشروع.

ولفت رئيس مجلس إدارة شركة نيو ايفنت للتطوير العقاري، إلى أن الشركة لديها خبرات كبيرةمتراكمة تصل لنحو 10 سنوات نفذت خلالها العديد من المشروعات داخل مصر وغيرها من البلدانالعربية، منوها بأن نيو إيفنت نفذت أكثر من 20 مشروعا غرب القاهرة نالت رضاء جميععملائها.

وأكدأن مشروعات “نيو ايفنت” تتم وفق دراسة دقيقة للسوق لتحقيق أقصى رضا يطلبه العملاء باختلاف شرائحهم، منوها بأن الشركة تستخدم أحدث الأساليب التكنولوجية في صناعة العقار وفقا لمعايير العالمية، فضلا عن الشركة تواكب خطة الدولة المصريةفي تطوير العقار من خلال بناء المدن الذكية.

وشدد على أن اختيار العاصمة الإدارية لأنها أيقونة العقار في الوطن العربي، فهو مشروع عالمي على أرض مصرية، ونشرف بأن نكون جزءا من هذا المشروع الضخم.

وتابع نختار أفضل المواقع التي تمثل الشركة، بما لديها من خبرات في صناعة العقار، منوها بأنه بخطوات مدروسة بدءا بإنشاء “اتش مول”في العاصمة الإدارية وبعد النجاح الذي شهدناه بعد 6 اشهر، قررنا الدخول في مشروع”trave”، لتبلغ استثمارات “نيو ايفنت” حاليا نحو 8 مليارات جنيه، وهناك خطة لمضاعفتها بنهاية العام الحالي.

من جانبه قال عمر المراكبي رئيس قطاع المبيعات بالشركة، أن الرسومات الهندسية الخاصة بمشروع trave تقدر بـ 20000 متر مربع، ويتكون المبنى ارضي و 12 دور، بينها ثلاثة أدوار مخصصة للمحلات التجارية ، وتسعة أدوار للمكاتب الادارية.

ومن جانبه قال أ. محمد وهدان مدير قطاع التسويق لشركة نيو ايفنت، أن تركيز الشركة حاليا على جذب العملاء ناحية العاصمة الادارية ومشروعاتها، خصوصا مع توافر كافة الامكانيات التي تمنحها الحكوكة المصرية للمشروعات المختلفة بالعاصمة الإدارية.

واضاف، ان الشركة تنتهج في تصميماتها الخاصة بمشروع trave أحدث الصيحات العالمية في مجال التصميم و البناء ، خصوصا مع اتجاه العملاء حاليا للتغيير بشكل مستمر، منوعا أن التصميمات الخاصة بالشركة هي الأحدث من نوعها من خلال مصممين على أعلى مستوى من الكفاءة.

وشدد على الشركة تنتهج استراتيجية طرح منتجات عصرية تناسب كافة الاذواق المختلفة، وباسعار مناسبة تمكنهم من استثمار اموالهم في منتجات جديدة، على أعلى درجة من التميز.