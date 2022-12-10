 «نيو إيجيبت جولد» تخطط للتوسع في تصدير وتوطين صناعة الذهب والمجوهرات

افتتح اليوم معرض “نيبو 2022” للذهب والمجوهرات في نسخته الثانية والمقام تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي وبحضور المهندس أحمد سمير وزير التجارة والصناعة والدكتور علي المصيلحي وزير التموين.

ويجمع المعرض كبرى العلامات التجارية في صناعة الذهب والمجوهرات، حيث يحظى المعرض بمشاركة “نيو إيجيبت جولد” العاملة في صناعة الذهب في مصر من خلال مجموعة من أحدث التصميمات العالمية المبتكرة وذلك في الفترة من 10 إلي 12 ديسمبر 2022.



وتأتي مشاركة “نيو إيجيبت جولد” في المعرض في إطار جهودها الدؤوبة لدعم وتوطين صناعة الذهب في مصر على مدار أكثر من 87 عاماً، ووضع مصر في مصاف الدول المتقدمة في هذه الصناعة وتشجيع ودفع عملية التصدير لمعدلات متقدمة خلال المرحلة المقبلة.



وقال محمد نصار، رئيس مجموعة “نيو إيجيبت جولد”:” ان معرض نيبو الأكبر من نوعه في صناعة الذهب والمجوهرات في مصر، والذي يتيح لنا التعرف على أحدث الابتكارات في صناعة الذهب في العالم، ونحن نسعى دائماً من خلال منتجاتنا وتصميماتنا المبتكرة لتشجيع ودعم خطة مصر لتصبح مركزاً لوجستياً عالمياً للذهب وفق مبادرة الرئيس السيسي.

واضاف متفائلون بالمرحلة القادمة مع إنشاء مدينة الذهب بالعاصمة الإدارية الجديدة، وفق أحدث التقنيات لصناعة وتجارة الذهب، والتي ستعكس تاريخ مصر الحضاري العريق في هذه الصناعة الحرفية الدقيقة، لتعظيم القيمة المضافة من خلال التصنيع بأيادي مصرية، والتوسع في تصدير الذهب والمشغولات الذهبية.”

وأوضح أحمد نصار، نائب الرئيس التنفيذي بمجموعة “نيو إيجيبت جولد”:” نركز في منتجاتنا وتصميماتنا الذهبية دائما على الجمع بين أحدث التقنيات الفنية في الصناعة مع الطابع المصري العريق الذي تتميز به منتجاتنا، وتستعد للمنافسة والتميز على المستوى المحلي والدولي من خلال جودة منتجاتنا من حيث الخامات والتصميمات واكتسبنا ثقة عملائنا في جميع أنحاء العالم.”

وأشار طارق الطاروطي المدير التنفيذي لمجموعة “نيو إيجيبت جولد ، نحرص على تصنيع منتجات مصرية محلية الصنع بجودة عالمية تستطيع أن تنافس في الأسواق الخارجية، من خلال توظيف أحدث الوسائل التكنولوجية والتركيز على تدريب العمالة لإعداد كوادر فنية متخصصة في صناعة الذهب، كما أن التواجد المستمر في الفاعليات المحلية والدولية جدير بخلق حالة من المنافسة وتبادل الخبرات التي تعود بالنفع على السوق المحلي.”



ويقام المعرض الدولي الثاني للذهب والمجوهرات نيبو برعاية وزارة التموين والتجارة الداخلية، ومصلحة الدمغة والموازين، واتحاد الغرف التجارية، والشعبة العامة للمصوغات والمجوهرات.