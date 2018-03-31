نيو أفنيو: العميل المستفيد الأكبر من تنوع المشروعات العقارية

المال ـ خاص:أكد على إدريس، مدير القطاع السكنى بشركة نيو أفنيو للتسويق العقارى، أن السوق يشهد العام الحالى انفراجة كبرى مع طرح العديد من المشروعات الجديدة وتنافس كبار مطورى القطاع العقارى على توسعة محفظة الأراضى والمشروعات بمختلف المدن الجديدة، وهو ما ظهر خلال معرض سيتى سكيب مصر 2018 والذى يشهد زخم

المال ـ خاص:

أكد على إدريس، مدير القطاع السكنى بشركة نيو أفنيو للتسويق العقارى، أن السوق يشهد العام الحالى انفراجة كبرى مع طرح العديد من المشروعات الجديدة وتنافس كبار مطورى القطاع العقارى على توسعة محفظة الأراضى والمشروعات بمختلف المدن الجديدة، وهو ما ظهر خلال معرض سيتى سكيب مصر 2018 والذى يشهد زخماً وتنوعاً فى المشروعات العقارية المطروحة من قبل الشركات بمختلف مدن المجتمعات العمرانية وبالمناطق الساحلية وغيرها.

وشدد على أن الشركات تتنافس خلال المعرض بتقديم عروض مميزة وتسهيلات فى السداد لاستقطاب اكبر قدر من العملاء كما ان المعرض يشهد اقبالا ملحوظاً خلال العام الجارى من العملاء بما يعكس الطلب الحقيقي.

وأوضح أن العميل أكثر الأطراف استفادة من تنوع المشروعات العقارية والمنتجات حيث يتيح ذلك له الفرصة فى المفاضلة بين المشروعات وانتقاء الأفضل من حيث التسهيلات والعروض السعرية والجودة وكذلك الخدمات والتصميمات المبتكرة، مشيراً إلى أن وجود مشروعات محدودة يضعف من فرص العميل فى الاختيار وكذلك يقلل من التنافسية بين الشركات العقارية وحرصها على ابتكار عروض مميزة ومواصفات جديدة لمشروعاتها لاستقطاب الشريحة الكبرى من العملاء.

وأشار إلى أن تنوع المشروعات يزيد من مسئولية ويعظم دور شركات التسويق العقارى حيث يحتم عليها دراسة كافة المشروعات المطروحة بالسوق ومميزاتها وكذلك خلق اليات ترويجية مختلفة ومتنوعة للتسويق الى كل مشروع على حدة، لافتا إلى أن الفترة القادمة ستشهد أطلاق شركات تسويق جديدة وكذلك حرص الشركات القائمة على توسعة نشاطها الحالى وافتتاح المزيد من الافرع وتشغيل عمالة جديدة.

وشدد على أن كثرة المعروض من المشروعات العقارية لايعد مؤشراً مستقبلياً لانخفاض الاسعار فالعقار المصرى يتسم دائما بارتفاع اسعاره بصورة مضطردة بل هو مؤشراً صحياً يدل على تعافى السوق ووجود فرص استثمارية به وكذلك خلق تنافس بين الشركات نحو ابتكار افضل المنتجات.

ولفت إلى أن تكريم المسوقين الجادين من شركات التطوير العقارى عبر الحفلات ينعكس إيجابياً على أداء الشركات وقدرتها على ابتكار المزيد من الاليات الترويجية لتحقيق اعلى المبيعات لصالح المطورين مشيراً الى ان الشركات انتهجت مؤخراً اقامة حفلات مميزة لتكريم شركات التسويق التى حققت مبيعات جيدة لمشروعتها.

وقال إن المتوسطات السعرية للمشروعات القائمة فى المدن الجديدة أصبحت واضحة ومعروفة ولاتقوم شركات حالياً بالمغالاة او وضع اسعار لاتتناسب مع التكلفة الحقيقية بما يعكس جدية الشريحة الكبرى من المطورين وحرصهم على وضع دراسات سعرية سليمة للوحدات قبل طرحها.

وأضاف أن المتوسط السعرى بالقاهرة الجديدة على سبيل المثال يبلغ من 14 الى 20 الف جنيه للمتر، وفى السادس من اكتوبر من 10 الى 14 الف جنيه للمتر ،وفى العاصمة الادارية الجديدة من 10 الى 18 الف جنيه للمتر وفى مستقبل سيتى من 12 الف جنيه للمتر الى اعلى مشيراً الى ان امتلاك الاخيرة فرص للزيادة السريعة باعتبارها مدينة تشتمل على كومباوندات فقط وكذلك يعمل بها كبار شركات التطوير العقارى كما تتسم حتى الان بالاسعار المتوازنة من قبل الشركات العاملة به وكذلك العاصمة الادارية والتى تتسم بفرص متزايدة باعتبارها احد اهم مشروعات الحكومة والدولة فى السنوات الاخيرة .