نيويورك تايمز: كبار المسئولين الأمريكيين فوجئوا بقرار ترامب اغتيال قاسم سليماني

اختار ترامب بذلك أقسى خيار كان متاحا للرد على العنف الذي قادته إيران في العراق

فوجئ كبار المسئولين الأمريكيين بالقرار الذي اتخذه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب باغتيال القائد الإيراني قاسم سليماني مساء الخميس الماضي.

أقسى خيار

واعتبر هؤلاء القادة أن ترامب اختار بذلك أقسى خيار كان متاحا للرد على العنف الذي قادته إيران في العراق.

استشاط غضبا

وتقول صحيفة نيويورك تايمز أن ترامب رفض في البداية فكرة قتل سليماني يوم 28 ديسمبر الماضي لكنه استشاط غضبا عند مشاهدته التقارير التلفزيونية التي صورت الهجوم على السفارة الأمريكية في بغداد.

وقرر بعدها اتخاذ قرار توجيه ضربة بطائرة الدرون أدت لمقتل سليماني يوم الخميس الماضي.

معلومات استخبارية

وأشارت الصحيفة إلى أن قرار ترامب تم اتخاذه على الرغم من تشكك العديد من المسئولين في الإدارة الأمريكية بشأن سيل جديد من المعلومات الاستخبارية التي حذرت من تهديدات ستطال السفارات وشخصيات أمريكية في سوريا والعراق ولبنان.

هجوم وشيك

واعتقد بعض مسئولي الإدارة الأمريكية أن القائد الإيراني كان يخطط لشن هجوم وشيك سيخلف مئات القتلى، حسب الصحيفة.

لكن مسئول آخر قال إن هذه المعلومات الاستخبارية غير موثوق بها.

اعتراض اتصالات

وذلك استنادا إلى اتصالات اعترضتها واشنطن كانت تدور بين قاسم سليماني والمرشد الأعلى للثورة الإيرانية على خامنيئي.

وأظهرت هذه الاتصالات أن الأخير لم يوافق بعد على أية خطط اقترحها سليماني بشأن أي هجوم.

الصقور

وأشارت الصحيفة إلى أن وزير الخارجية الأمريكية مايك بامبيو ونائب الرئيس الأمريكي مايك بنس كانا من الصقور لأنهما كانا الأكثر تحمسا لشن هجوم ردا على إيران.

تحذير بالاغتيال

ومن ناحية أخرى، قال حسن نصر الله زعيم حزب الله اليوم الأحد أنه حذر قاسم سليماني من خطر استهدافه عندما قابله في العاصمة اللبنانية بيروت ليلة رأس السنة قبل مقتل الأخير بغارة أمريكية في بغداد.

تركيز على سليماني

وأردف:” أخبرته.. يوجد تركيز كبير عليك في وسائل الإعلام الأمريكية والصحف والمجلات، وأنهم وضعوا صورتك على الصفحات الرئيسية تحت عناوين تحمل معنى أنك “قائد يصعب تعويضه”، ربما كان هذا هو التمهيد الإعلامي والسياسي الذي قد يسبق اغتيالك”.

وقال نصر الله إن سليماني ضحك وقال إنه يتمنى الشهادة وطلب منه الدعاء له.