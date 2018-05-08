نيويورك تايمز: ترامب قرر الانسحاب من اتفاق إيران النووي

عبدالغفور أحمد محسنقرر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الانسحاب من اتفاق إيران النووي، وفقا لما نقلته نيويورك تايمز عن مسؤولين رسميين في الإدارة الأمريكيةوقرار ترامب من شأنه أن يغرق الشرق الأوسط في حقبة جديدة من الغموض، وفق الصحيفة.وبحسب المصادر، يعتزم ترامب الإعلان عن إعادة فرض العقوبات الأمريكي

عبدالغفور أحمد محسن

قرر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الانسحاب من اتفاق إيران النووي، وفقا لما نقلته نيويورك تايمز عن مسؤولين رسميين في الإدارة الأمريكية

وقرار ترامب من شأنه أن يغرق الشرق الأوسط في حقبة جديدة من الغموض، وفق الصحيفة.

وبحسب المصادر، يعتزم ترامب الإعلان عن إعادة فرض العقوبات الأمريكية التي تم التنازل عنها بموجب شروط الاتفاقية النووية لعام 2015 وفرض عقوبات جديدة على إيران الثلاثاء، وقالت أن ترامب أبلغ نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون بقراره.

من جهتها نفت رئاسة فرنسا أن يكون ترامب قد أعطى أي إشارة بشأن القرار الخاص باتفاق إيران خلال اتصاله مع ماكرون.

وسيعلن ترامب موقفه من الاتفاق مساء اليوم من البيت الأبيض.