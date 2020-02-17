بورصة وشركات

نيوكاسل للاستثمار تُفعل الاستصلاح الزراعي بشراء 1200 متر

نيوكاسل تضح استثمارات تقدر بـ 48 مليون جنيه
أحمد علي 2:05 ص, الأثنين, 17 فبراير 20 2:05 ص, الأثنين, 17 فبراير 20

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كشف يوسف وهبه، رئيس مجلس ادارة شركة نيوكاسل للإستثمار–المالكة لنادي سبورتينج كاسل الرياضي- أن شركته فعلت نشاط الاستصلاح الزراعي خلال الفترة الماضية، من خلال شراء عدة قطع أراضي زراعية، منها 1200 متر مربع في منطقة سهل حشيش.

استثمارات تقدر بـ 48 مليون جنيه

وأضاف في تصريحات خاصة لـ “المال” أن شركته ستضخ استثمارات بقيمة 48 مليون جنيه، لاستصلاح 1200 متر زراعيًا، موضحًا أن تلك القطعة تُعد واجهة لمساحة تصل لـ 300 فدان، تستهدق الشركة استصلاح جزء كبير منها .

نيوكاسل تتواصل مع هيئة البحوث الزراعية وتشارك في الريف الأوروبي

وأوضح رئيس مجلس ادارة شركة نيوكاسل للإستثمار–المالكة لنادي سبورتينج كاسل الرياضي- ان شركته تواصلت مع هيئة البحوث الزراعية خلال الأيام الماضية، بهدف التنسيق لبدء عملية الاستصلاح الزراعي .

وأشار وهبه، إلى أن شركته تمتلك قطعة أرض بمدينة العلمين بمساحة تقدر بـ 300 فدان، لافتا إلى أن شركته تشارك في مشروع الريف الأوروبي بمساحة 10 فدان، بالإضافة الى انها تعتزم اقامة فرع للنادي على جزء من الأرض .

يُذكر أن نيوكاسل للاستثمار الرياضي تسعى لطرح 25% من أسهمها ببورصة النيل، فيما تتولى شركة ايجل للاستشارات المالية رعاية ملف القيد، بينما يقوم مكتب الجنزوري بمهمة تحديد القيمة العادلة لسهم الشركة .

يُذكر ان شركة “ايجي تريند” المستشار المالي المستقل السابق قد اعتذرت في سبتمبر الماضي، عن استكمال مهمة تحديث تقرير القيمة العادلة للمرة العاشرة تقريبًا، وبناءًا عليه طالبت “نيوكاسل” بتأجيل تنفيذ طرح 20% من أسهم شركة نيوكاسل للاستثمار الرياضي ببورصة النيل لمدة 6 أشهر.

ووافقت الهيئة العامة للرقابة المالية في سبتمبر 2019 الماضي، على مد المهلة الخاصة بتنفيذ عمليات الطرح للشركات التي قيدت أسهمها بجداول القيد حتى مارس 2020 المقبل .

يُذكر أن عملية طرح شركة “نيوكاسل للاستثمار الرياضي” مستمرة منذ 3 سنوات تقريبًا، تخلَّل تلك الفترة طلبات من الهيئة العامة للرقابة المالية وإدارة البورصة تتعلق بالمستندات وتوفيق الأوضاع للشركة، فيما حصلت نيوكاسل في سبتمبر 2017 الماضي، على موافقة إدارة القيد بالبورصة على بدء إجراءات القيد، قبل قيام “الرقابة المالية” في أكتوبر الماضي بتعديل قواعد القيد وقصر الموافقة ومراجعة أوراق القيد والطرح عليها.

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بقلم أحمد علي

كاتب صحفي بجريدة المال، متخصص في تغطية أخبار البورصة المصرية، والشركات الإستثمارية، والهيئة العامة للرقابة المالية، حاصل على بكالوريوس إقتصاديات التجارة الخارجية، ودبلومة في الدراسات البرلمانية، التحق بجريدة المال منذ مطلع عام 2013.

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