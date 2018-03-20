نيوكاسل للاستثمار تُرسل القيمة العادلة للسهم المحدثة من الرقابة



أحمد علي:

كشف ياسر عمارة، رئيس مجلس إدارة شركة “إيجل” للاستشارات المالية- راعي قيد شركة “نيوكاسل” للاستثمار الرياضي ببورصة النيل- عن أن الهيئة العامة للرقابة المالية، طالبت من شركة “نيوكاسل” تحديث تقرير القيمة العادلة لسهم.

وأضاف – في تصريحات خاصة لـ “المال” أن شركة “إيجي تريند” للاستشارات – المستشار المالي المستقل- أنهت تحديث تقرير القيمة العادلة- رافضًا الإفصاح عن قيمتها حسب قواعد الهيئة- بالإضافة إلى إرسالها التقرير المحدث للهيئة.

وأوضح أن شركته تخطط لتنفيذ طرح 20% من أسهم شركة “نيوكاسل” للاستثمار الرياضي ببورصة النيل، قبل شهر رمضان المقبل.

يُذكر أن “نيوكاسل” كانت قد حصلت في سبتمبر الماضي، على موافقة إدارة القيد بالبورصة، على البدء في إجراءات القيد، قبل قيام “الرقابة المالية” في أكتوبر الماضي بتعديل قواعد القيد، وقصر الموافقة ومراجعة أوراق القيد والطرح عليها.

وكانت شركة “إيجى ترند” للاستشارات المالية، قد انتهت من إعداد تقرير القيمة العادلة لأسهم نيوكاسل، وحددت القيمة العادلة بسعر 2.07 جنيه، كما تمت الموافقة على تحديد 2.03 جنيه، كسعر للطرح، و يتولي مكتب الشريف للاستشارات المالية مهام المستشار القانونى لطرح نيوكاسل ببورصة النيل.

و تطمح “نيوكاسل” فى تدبير تمويلات بـ 850 ألف جنيه، من خلال طرح أسهمها فى بورصة النيل، وسيتم توظيف السيولة فى تطوير حمام السماحة بالنادى الموجود فى مدينة طنطا بالغربية، وإنشاء ملعب كرة قدم من النجيل الصناعى، وإجراء توسعات أفقية بالنادى، عبر شراء قطعة أرض مجاورة.