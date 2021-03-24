«نيوكاسل للاستثمار» ترسل جدول طرحها الزمنى لـ «البورصة» لإعتماده قبل نهاية المهلة

تُرسل شركة نيوكاسل للاستثمار الرياضى خلال أيام قليلة، الجدول الزمنى لعملية طرحها فى بورصة المشروعات الصغيرة والمتوسطة «سوق النيل»، تنفيذًا لمطالب البورصة المصرية.

وقال ياسر عمارة، رئيس مجلس ادارة شركة ايجل للاستشارات المالية، وراعى قيد شركة نيوكاسل للاستثمار الرياضي، ان البورصة طلبت اعداد وإرسال جدول الطرح الزمنى تفصيًلا وذلك قبل انتهاء المهلة الممنوحة للشركات –محل القيد- بنهاية 30 يونيو من العام الجاري.

يُذكر ان الهيئة العامة للرقابة المالية وافقت فى نهاية ديسمبر 2020 الماضي، على مدّ المهلة الممنوحة للشركات المقيد لها أوراق مالية بالبورصة المصرية ولم تقم بإتمام إجراءات تنفيذ الطرح لمدة ستة أشهر أخرى تنتهى فى 30 يونيو 2021.

وأكد الدكتور محمد عمران، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، فى بيان صادر بنهاية ديسمبر الماضي، أن قرار مجلس الإدارة رقم (210) لسنة 2020 صدر تيسيراً على الشركات المقيد لها أوراق مالية بالبورصة المصرية ولم تقم بإتمام إجراءات تنفيذ الطرح، فى مواجهتها للظروف والأحداث التى طرأت على الأسواق المالية العالمية وانعكست على سوق رأس المال فى مصر.

وتابع : “وبما يتماشى –أيضا-مع رؤية الرقيب فى تعزيز سياسة الصمود للأنشطة المالية غير المصرفية أمام التداعيات التى نواجها بشكل غير مسبوق، ومساندتها بما يمكن اتخاذه من إجراءات للحـدّ من أثارها.

عمارة: نتوقع تنفيذ الاكتتاب فى %25 من الأسهم فى النصف الثانى من 2021 عقب «رمضان»

رئيس مجلس ادارة شركة ايجل للاستشارات المالية

وأضاف عمارة، فى تصريحات لـ «المال» أن الجدول الزمنى الذى يتم إعداده سيشير الى تنفيذ طرح %25 من أسهم «نيوكاسل للاستثمار الرياضي» فى بورصة النيل، خلال النصف الثانى من عام 2021، وتحديدًا عقب نهاية شهر رمضان المقبل.

وأوضح رئيس مجلس ادارة شركة ايجل للاستشارات المالية، وراعى قيد شركة نيوكاسل للاستثمار الرياضي، أن كافة مستندات ملف الطرح اكتملت ومتبقى لها الموافقة النهائية من الهيئة العامة للرقابة المالية على تقرير القيمة العادلة، لافتًا الى ان «نيوكاسل للاستثمار» تقوم بإستيفاء بعض المطالب والملاحظات التى وصفها بالبسيطة، وطالبت بها «الرقابة المالية».

«ايجل للاستشارات» راع معتمد عقب اجتيازها الاختبارات النهائية

كان يوسف وهبة، رئيس مجلس إدارة شركة نيوكاسل للاستثمار، كشف لـ «المال» منذ فترة أنها تقدمت بالتقرير المحدث للقيمة العادلة إلى الهيئة العامة للرقابة المالية بنهاية نوفمبر الماضي، عقب إعداده بواسطة شركة «بريميير» المستشار المالى المستقل.

وتسعى «نيوكاسل للاستثمار» إلى أن تكون الشركة الرياضية الأولى التى تطرح أسهمها فى البورصة، وتمتلك خطة توسعية معتمدة على التواجد فى البورصة، تتضمن رفع رأس المال بأكثر من 100 مليون جنيه على عدة مراحل بهدف الوصول إلى البورصة الرئيسية لاحقًا.

يذكر أن عملية طرح «نيوكاسل» مستمرة منذ 3 أعوام، وتخلَّل تلك الفترة طلبات من الرقابة المالية وإدارة البورصة تتعلق بالمستندات وتوفيق الأوضاع للشركة، وتستهدف «نيوكاسل للاستثمار الرياضى» رفع رأسمالها من 5 ملايين جنيه إلى 20 مليونا خلال الفترة المقبلة.

وعلى جانب مواز، أشار رئيس شركة ايجل للاستشارات المالية، الى ان شركته اجتازت الاختبارات النهائية الخاصة بالرعاة المعتمدين فى سجلات البورصة المصرية، لافتًا الى ان شركته بدأت فى عرض مزايا القيد والطرح على الشركات الصغيرة والمتوسطة «ببورصة النيل»، متوقعًا ان تؤتى خطة البورصة لهيكلة سوق المشروعات الصغيرة ثمارها فى القريب العاجل.

كانت «المال» كشفت فى 30 نوفمبر الماضي، عن تفاصيل خطة تطوير سوق المشروعات الصغيرة والمتوسطة – بورصة النيل، التى تعدها إدارة البورصة المصرية بالتعاون مع البنك الأوروبى لإعادة الإعمار EBRD، تتضمن إنشاء قائمة جديدة بالشركات المقيدة المميزة، وتحمل اسم «تميز».

وتضمنت الخطة تصنيف للشركات المقيدة فى سوق الشركات الصغيرة والمتوسطة من حيث الأداء التشغيلى والمالي، لتحديد المؤهل منها للانضمام للقائمة الجديدة، أو قائمة الشركات المميزة التى سيتم العمل على تقديم كافة أوجه الدعم والمساندة لها، والتى تساعدها على النمو مستقبلًا فى تحقيق مستهدفاتها ومستهدفات السوق.

وتضمنت أيضًا إلزام الرعاة المعتمدين – بعد انتهاء عملية تنقيحهم- بالعمل على تأهيل كافة الشركات بالسوق من حيث إنشاء إدارات محترفة لعلاقات المستثمرين، تقوم بمهام التواصل مع المساهمين والأطراف ذات العلاقة، وضمان التغطية البحثية، والمتابعة المستمرة، والإفصاح المحترف بشكل مستمر.

كما تعتزم البورصة المصرية المشاركة فى تحمل جزء من تكاليف إعادة هيكلة الشركات المدرجة فى سوق الشركات الصغيرة والمتوسطة، وذلك بعد دراسة حالتها، بجانب التمويل الذى سيتحمله البنك الأوروبى لإعادة الإعمار EBRD

كان الأخير أعلن عن دعم شركات بورصة النيل عبر تحمل %75 من تكلفة الراعى، على أن تتحمل الشركة المقيدة %25 فقط.