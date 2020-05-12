«نيوكاسل للاستثمار» ترجئ طرحها فى بورصة النيل لنهاية العام

كشف ياسر عمارة، رئيس شركة إيجل للاستشارات المالية، راع قيد شركة نيوكاسل للاستثمار الرياضي، عن تأجيل طرح حصة من أسهم الأخيرة ببورصة النيل حتى نهاية العام بشكل مبدئي، نتيجة أزمة فيروس كورونا.

أرجع عمارة فى تصريحات لـ «المال» إرجاء طرح %25 من نيوكاسل للاستثمار الرياضى ببورصة النيل إلى عدم وضوح الرؤية نتيجة أزمة فيروس كورونا المستجد، مؤكدًا أن انتهاء الأزمة الحالية يترتب عليه تغييرات جذرية على صعيد تقييمات الشركات، والخطط المستقبلية، بناء على تغير نتائج الأعمال المتوقعة، فضلا عن أن السوق لن تستوعب أى طرح خلال الفترة الحالية نتيجة تضررها وتراجعها.

يذكر أن عملية طرح «نيوكاسل» مستمرة منذ 3 أعوام، تخلَّل تلك الفترة طلبات من الهيئة العامة للرقابة المالية وإدارة البورصة تتعلق بالمستندات وتوفيق الأوضاع للشركة، فيما حصلت نيوكاسل فى سبتمبر 2017، على موافقة إدارة القيد بالبورصة على بدء إجراءات القيد، قبل قيام «الرقابة المالية» فى أكتوبر الماضى بتعديل قواعد القيد وقصر الموافقة ومراجعة أوراق القيد والطرح عليها.

قال عمارة فى تصريحات سابقة لـ«المال»، إن الشركة تنفذ العديد من الخطة المستقبلية التى قدمتها للبورصة أثناء تقديم ملف القيد فى 2017، وأضافت ملعبا لرياضة الخماسى الحديث، وآخر للتنس، وتحويل أرضية ملعب كرة القدم إلى النجيل الصناعى، بجانب إنشاء حمام السباحة الذى تم افتتاحه فى 2018، وصعود النادى من الدرجة الرابعة إلى الثالثة وبيع عدد من اللاعبين بعوائد مميزة. قال عمارة إن قطاع الاستشارات المالية تأثر من الأزمة الراهنة، لافتا إلى اعتماد «إيجل» فى إيراداتها بشكل أساسى حاليا على بضعة تعاقدات لتقديم الاستشارات المالية لعدد من المؤسسات بعضها حكومى لمساعدتها على تجاوز أزمة كورونا.

عن الإجراءات التى اتخذتها «إيجل» للحفاظ على القوة العاملة لديها، أشار إلى التزام الشركة بتشغيل %90 من المحللين، والموظفين من المنزل، وعقد الاجتماعات أون لاين عبر الوسائل التكنولوجية المُتاحة.