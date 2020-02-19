«نيوكاسل للاستثمار الرياضى» تترقب تحديث دراسة القيمة العادلة خلال أسابيع

كشف يوسف وهبة، رئيس مجلس ادارة شركة نيوكاسل للاستثمار الرياضى –المالكة لنادى سبورتينج كاسل الرياضى- عن تعاقد شركته مع مكتب الجنزورى للاستشارات القانونية والمالية، لتولى مهمة إعداد تقرير القيمة العادلة لسهم الشركة تمهيدًا للطرح ببورصة النيل.

يذكر أن شركة «إيجى تريند» المستشار المالى المستقل السابق اعتذرت فى سبتمبر الماضى، عن استكمال مهمة تحديث تقرير القيمة العادلة للمرة العاشرة تقريبًا، وبناءً عليه طالبت «نيوكاسل» بتأجيل تنفيذ طرح %20 من أسهم «نيوكاسل للاستثمار الرياضي» ببورصة النيل لمدة 6 أشهر.

ووافقت الهيئة العامة للرقابة المالية فى سبتمبر 2019، على مد المهلة الخاصة بتنفيذ عمليات الطرح للشركات التى قيدت أسهمها بجداول القيد حتى مارس 2020.

وأضاف رئيس مجلس إدارة «نيوكاسل للاستثمار الرياضي»، أن شركته تستهدف الانتهاء من تحديث تقرير القيمة العادلة خلال شهر فبراير الحالى، موضحًا أن الشركة تسير فى إجراءات زيادة رأسمالها حتى تتوافق مع متطلبات الهيئة بشأن الأصول غير المسجلة.

وتستهدف «نيوكاسل للاستثمار الرياضى» رفع رأسمالها من 5 ملايين جنيه إلى 20 مليونا خلال الفترة المقبلة.

وأشار إلى أن قيمة أراضى شركته السوقية تتعدى رأسمالها بمعدل 10 – 15 مرة، مشيرًا إلى امتلاك نيوكاسل للاستثمار الرياضى لقطعة أرض تقدر مساحتها بنحو 300 فدان فى منطقة الساحل الشمالى تعادل قيمتها نحو 4 مرات رأسمال الشركة.

وأوضح وهبة أن شركته قامت بتنفيذ العديد من الخطة المستقبلية التى قدمتها للبورصة أثناء تقديم ملف القيد فى 2017، إذ أضافت ملعبا للخماسى الحديث، وآخر للتنس، بالإضافة إلى تحويل أرضية ملعب كرة القدم إلى النجيل الصناعى، بجانب إنشاء حمام السباحة الذى تم افتتاحه فى عام 2018، بالإضافة إلى صعود النادى من الدرجة الرابعة إلى الثالثة وبيع عدد من اللاعبين بعوائد مميزة.

يُذكر أن عملية طرح شركة «نيوكاسل للاستثمار الرياضى» مستمرة منذ 3 سنوات تقريبًا، تخلَّل تلك الفترة طلبات من الهيئة العامة للرقابة المالية وإدارة البورصة تتعلق بالمستندات وتوفيق الأوضاع للشركة، فيما حصلت نيوكاسل فى سبتمبر 2017، على موافقة إدارة القيد بالبورصة على بدء إجراءات القيد، قبل قيام «الرقابة المالية» فى أكتوبر الماضى بتعديل قواعد القيد وقصر الموافقة ومراجعة أوراق القيد والطرح عليها.