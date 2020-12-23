«نيوكاسل» تطرح 25% من أسهمها فى بورصة النيل بالربع الأول من 2021

تعتزم شركة نيوكاسل للاستثمار الرياضى – المالكة لنادى سبورتنج كاسل الرياضى – طرح %25 من أسهمها فى بورصة النيل خلال الربع الأول من عام 2021 عقب إنهاء عملية تحديث القيمة العادلة لسهمها مؤخرًا.

وكشف يوسف وهبة، رئيس مجلس إدارة الشركة، أنها تقدمت بالتقرير المحدث للقيمة العادلة إلى الهيئة العامة للرقابة المالية بنهاية نوفمبر الماضي، عقب إعداده بواسطة شركة «بريميير» المستشار المالى المستقل.

وأضاف لـ «المال» أن شركته متمسكة بتنفيذ أول طرح رياضى فى بورصة النيل، فى ظل أن لديها خطة توسعية معتمدة على التواجد فى البورصة، تتضمن رفع رأس المال بأكثر من 100 مليون جنيه على عدة مراحل بهدف الوصول إلى البورصة الرئيسية لاحقًا.

وهبة: اتفاق توأمة مع «ميلان الإيطالي» ورفضنا عرض استحواذ من رجل أعمال بقيمة 100 مليون جنيه

وقال إن شركته وقعت اتفاق توأمة مع نادى « إيه سى ميلان» الإيطالى، ستقوم بموجبه باستغلال الاسم التجارى للنادى الإيطالى وعلامته الشهيرة بجانب اسم الشركة ونادى «سبورتنج كاسل».

وأشار إلى أن «نيوكاسل» لم تنتظر انتهاء عملية القيد فى البورصة –المستمرة منذ أكثر من 3 أعوام تقريبًا- إذ استطاعت إدراج «سبورتنج كاسل» فى عدة اتحادات رياضية منها كرة القدم والكاراتيه والخماسى الحديث والملاكمة والكونغ فو.

وكشف عن تلقى عرض من رجل أعمال مصرى للاستحواذ على النادى بقيمة تصل إلى 100 مليون جنيه، لكن تم رفضه فى ظل الرغبة بتحويل «نيوكاسل للاستثمار» إلى شركة قابضة مالكة لمجموعة شركات أخرى مثل شركة كرة القدم، وشركة لاستصلاح الأراضي، وأخرى للاستثمار العقارى.

من جانبه، قال ياسر عمارة، رئيس مجلس إدارة شركة «إيجل للاستشارات المالية»، – راعى قيد شركة نيوكاسل- إن ملف طرح الأخيرة بات موجودًا لدى الرقابة المالية بما فيه نشرة الطرح، مشيرًا إلى أنهم يترقبون رد الهيئة على تقرير القيمة العادلة المحدثة.

وأضاف أن لجنة القيد فى البورصة طالبت بتقديم ما يفيد بموقف «نيوكاسل» وتقديمها للمستندات المطلوبة للهيئة، حتى يتسنى لها اتخاذ قرار بمد مهلة تنفيذ الطرح إلى 3 أشهر مقبلة، فى ظل انتهاء المهلة الحالية فى 31 ديسمبر الجاري.

وأوضح أن طرح «نيوكاسل للاستثمار الرياضي» سيخصص منه نحو %80 للاكتتاب الخاص، و%20 للجمهور، مشيرًا إلى أنه سيكون أول طرح رياضى فى بورصة النيل منذ إنشائها.

وأشار إلى أن نشرة الطرح التى تم إعدادها منذ أشهر عدة تضمنت شركة ثمار لتداول الأوراق كمدير الطرح، إلا أنه قد تحدث تغييرات جديدة خلال الفترة المقبلة.

يذكر أن عملية طرح «نيوكاسل» مستمرة منذ 3 أعوام، وتخلَّل تلك الفترة طلبات من الرقابة المالية وإدارة البورصة تتعلق بالمستندات وتوفيق الأوضاع للشركة، وتستهدف «نيوكاسل للاستثمار الرياضى» رفع رأسمالها من 5 ملايين جنيه إلى 20 مليونا خلال الفترة المقبلة.