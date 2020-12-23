بورصة وشركات

«نيوكاسل» تطرح 25% من أسهمها فى بورصة النيل بالربع الأول من 2021

عمارة: 80% اكتتابا خاصا و20% للجمهور و3 أشهر للتنفيذ
أحمد علي 9:18 ص, الأربعاء, 23 ديسمبر 20 9:18 ص, الأربعاء, 23 ديسمبر 20

شارك الخبر مع أصدقائك

تعتزم شركة نيوكاسل للاستثمار الرياضى – المالكة لنادى سبورتنج كاسل الرياضى – طرح %25 من أسهمها فى بورصة النيل خلال الربع الأول من عام 2021 عقب إنهاء عملية تحديث القيمة العادلة لسهمها مؤخرًا.

وكشف يوسف وهبة، رئيس مجلس إدارة الشركة، أنها تقدمت بالتقرير المحدث للقيمة العادلة إلى الهيئة العامة للرقابة المالية بنهاية نوفمبر الماضي، عقب إعداده بواسطة شركة «بريميير» المستشار المالى المستقل.

وأضاف لـ «المال» أن شركته متمسكة بتنفيذ أول طرح رياضى فى بورصة النيل، فى ظل أن لديها خطة توسعية معتمدة على التواجد فى البورصة، تتضمن رفع رأس المال بأكثر من 100 مليون جنيه على عدة مراحل بهدف الوصول إلى البورصة الرئيسية لاحقًا.

اقرأ أيضا  مصرف أبو ظبى الإسلامى يتلقى عرضا لبيع شركة الإسكندرية للاستثمارات المالية

وهبة: اتفاق توأمة مع «ميلان الإيطالي» ورفضنا عرض استحواذ من رجل أعمال بقيمة 100 مليون جنيه

وقال إن شركته وقعت اتفاق توأمة مع نادى « إيه سى ميلان» الإيطالى، ستقوم بموجبه باستغلال الاسم التجارى للنادى الإيطالى وعلامته الشهيرة بجانب اسم الشركة ونادى «سبورتنج كاسل».

وأشار إلى أن «نيوكاسل» لم تنتظر انتهاء عملية القيد فى البورصة –المستمرة منذ أكثر من 3 أعوام تقريبًا- إذ استطاعت إدراج «سبورتنج كاسل» فى عدة اتحادات رياضية منها كرة القدم والكاراتيه والخماسى الحديث والملاكمة والكونغ فو.

وكشف عن تلقى عرض من رجل أعمال مصرى  للاستحواذ على النادى بقيمة تصل إلى 100 مليون جنيه، لكن تم رفضه فى ظل الرغبة  بتحويل «نيوكاسل للاستثمار» إلى شركة قابضة مالكة لمجموعة شركات أخرى مثل شركة كرة القدم، وشركة لاستصلاح الأراضي، وأخرى للاستثمار العقارى.

اقرأ أيضا  «موبكو» تفصح عن تفاصيل تسوية النزاع مع «أجريوم» بدون التزامات مالية

من جانبه، قال ياسر عمارة، رئيس مجلس إدارة شركة «إيجل للاستشارات المالية»، – راعى قيد شركة نيوكاسل- إن ملف طرح الأخيرة بات موجودًا لدى الرقابة المالية بما فيه نشرة الطرح، مشيرًا إلى أنهم يترقبون رد الهيئة على تقرير القيمة العادلة المحدثة.

وأضاف أن لجنة القيد فى البورصة طالبت بتقديم ما يفيد بموقف «نيوكاسل» وتقديمها للمستندات المطلوبة للهيئة، حتى يتسنى لها اتخاذ قرار بمد مهلة تنفيذ الطرح إلى 3 أشهر مقبلة، فى ظل انتهاء المهلة الحالية فى 31 ديسمبر الجاري.

اقرأ أيضا  شكوك حيال اتفاق التجارة يدفع الأسهم الأوروبية للتراجع الجمعة

وأوضح أن طرح «نيوكاسل للاستثمار الرياضي» سيخصص منه نحو %80 للاكتتاب الخاص، و%20 للجمهور، مشيرًا إلى أنه سيكون أول طرح رياضى فى بورصة النيل منذ إنشائها.

وأشار إلى أن نشرة الطرح التى تم إعدادها منذ أشهر عدة تضمنت شركة ثمار لتداول الأوراق كمدير الطرح، إلا أنه قد تحدث تغييرات جديدة خلال الفترة المقبلة.

يذكر أن عملية طرح «نيوكاسل» مستمرة منذ 3 أعوام، وتخلَّل تلك الفترة طلبات من الرقابة المالية وإدارة البورصة تتعلق بالمستندات وتوفيق الأوضاع للشركة، وتستهدف «نيوكاسل للاستثمار الرياضى» رفع رأسمالها من 5 ملايين جنيه إلى 20 مليونا خلال الفترة المقبلة.

الأوسمةالأوسمة

شارك الخبر مع أصدقائك

الخبر السابق «
الخبر التالي »
بقلم أحمد علي

كاتب صحفي بجريدة المال، حاصل على بكالوريوس إقتصاديات التجارة الخارجية، ودبلومة في الدراسات البرلمانية، التحق بجريدة المال منذ مطلع عام 2013.

ملف الكاتب أحمد علي

اقرأ أيضاً

146 مليون جنيه قيمة تخارج «بى إنفستمنتس» جزئياً من «توتال إيجيبت»

أسماء السيد 9:05 ص, الأربعاء, 23 ديسمبر 20

صعود الأسهم الأوروبية بعد الموافقة على حزمة تحفيز أمريكية

أيمن عزام 8:17 ص, الأربعاء, 23 ديسمبر 20

تراجع المؤشرات الأمريكية وسط بيانات اقتصادية مخيبة للآمال بسبب «كورونا»

أيمن عزام 8:15 ص, الأربعاء, 23 ديسمبر 20

«البورصة» تلتقط أنفاسها وتصعد بدعم مشتريات الأجانب

أحمد علي 7:33 ص, الأربعاء, 23 ديسمبر 20

«منترا» تنشئ 5 مصانع للبطاطين والأثاث والأدوات المنزلية فى 2021 بتمويلات بنكية

منى عبدالباري 6:44 ص, الأربعاء, 23 ديسمبر 20

بنوك استثمار تطرح حزمة تحديات أمام البورصة المصرية فى 2021

منى عبدالباري 6:40 ص, الأربعاء, 23 ديسمبر 20