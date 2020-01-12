«نيوكاسل الرياضية» تفاوض مستثمرين استراتيجيين لزيادة رأس المال إلى 20 مليون جنيه

كشف ياسر عمارة، رئيس مجلس إدارة شركة إيجل للاستشارات المالية – راعى قيد شركة نيوكاسل للاستثمار الرياضى ببورصة النيل – عن أن مسؤولى الأخيرة يتفاوضون مع مستثمرين للدخول فى هيكل ملكية الشركة من أجل تسريع وتيرة عملية طرح الشركة فى بورصة النيل .

يُذكر أن “المال” قد كشفت مسبقًا عن اعتزام شركة نيوكاسل للاستثمار الرياضى زيادة رأسمالها من 12 مليون جنيه ليصبح 20 مليونًا.

أضاف عمارة فى تصريح لـ”المال”، أن الهدف من الشراكة وزيادة رأس المال حل أزمة الأراضى غير المسجلة، التى تقف عائقا أمام اعتماد الهيئة العامة للرقابة المالية لتقرير القيمة العادلة لسهم الشركة.

يُذكر أن عملية طرح شركة “نيوكاسل للاستثمار الرياضى” مستمرة منذ 3 أعوام، تخلَّل تلك الفترة طلبات من الهيئة العامة للرقابة المالية وإدارة البورصة تتعلق بالمستندات وتوفيق الأوضاع للشركة.

أوضح أن شركته تقدمت بطلب مد المهلة الزمنية لطرح %20 من أسهم نيوكاسل ببورصة النيل حتى نهاية مارس المقبل، مشيرًا إلى أن الهيئة وافقت على المد.

أشار عمارة إلى أن شركة نيوكاسل للاستثمار الرياضى تتمسك بالطرح فى بورصة النيل، رغم التأخيرات التى حدثت خلال الفترة الماضية، وتكرار إعداد تقرير القيمة العادلة لسهم الشركة .

أكد يوسف وهبه، رئيس شركة نيوكاسل للاستثمار الرياضى، سابقًا تمسكه بطرح الشركة فى بورصة المشروعات الصغيرة “النيل”، والحصول على لقب أول شركة استثمار رياضى مقيدة بسوق المال، مشيرًا إلى أن عدم وجود نماذج سابقة لطرح شركات مماثلة أدى إلى تأخر تنفيذ طرح نيوكاسل للاستثمار الرياضى.

يذكر أن شركة نيو كاسل تسعى لتوظيف حصيلة الطرح فى تطوير حمام السباحة بالنادى الموجود فى مدينة طنطا بالغربية، وإنشاء ملعب كرة قدم من النجيل الصناعى، وإجراء توسعات أفقية بالنادى عبر شراء قطعة أرض مجاورة.

المال ـ خاص