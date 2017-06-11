نيوفيجن تضخ 300 مليون جنيه استثمارات جديدة

رضوى عبد الرازق أطلقت شركة "نيوفيجن" للاستثمار العقاري، أكبر حملة تسويقية هذا العام لمجموعة من المشروعات المتميزة بالتجمع الخامس تحت شعار "التجمع كله عندنا"، وتستهدف ضخ استثمارات عقارية جديدة بقيمة 300 مليون جنيه خلال الموسم العقاري المقبل.وفي هذا الصدد، قال المهندس عصام كامل، نائب رئيس مجل

رضوى عبد الرازق

أطلقت شركة “نيوفيجن” للاستثمار العقاري، أكبر حملة تسويقية هذا العام لمجموعة من المشروعات المتميزة بالتجمع الخامس تحت شعار “التجمع كله عندنا”، وتستهدف ضخ استثمارات عقارية جديدة بقيمة 300 مليون جنيه خلال الموسم العقاري المقبل.

وفي هذا الصدد، قال المهندس عصام كامل، نائب رئيس مجلس إدارة نيوفيجن للاستثمار العقاري، إن الشركة تمتلك حزمة من المشرعات العقارية المتميزة في عدة مناطق راقية باتجمع الخامس، أبرزها اللوتس، والأندلس، والقرنفل، وتمر حنة، وبيت الوطن، وأبو اللهول.



وأوضح كامل أن الحملة التسويقية الجديدة توفر للعملاء مجموعة من أنظمة السداد المتميزة، التي صممت خصيصًا لمقابلة احتياجات عملاءها، والتي تتضمن تستهيلات جذابة

وأضاف أن نيوفيجن تهدف إلى الحفاظ على ثقة عملاءها في بناء وحدات سكنية تتميز بمستو راق في التصميمات وتحظى بمساحات خضراء واسعة بما يلاءم مفهوم السكن العصري، فضلاً عن طرح مساحات مختلفة تناسب تطلعات جميع العملاء.

وتمتلك الشركة خطة توسعية متكاملة خلال المرحلة المقبلة، تستهدف من خلالها تنمية حجم استثماراتها بالقطاع العقاري، وتنفيذ مشروعات تمثل إضافة للسوق، وتسهم في تلبية احتياجات المواطنين.

من جانبه، أعلن أحمد عبدالغفار، مدير عام شركة نيوفيجن، عن أبرز المزايا التي يحصل عليها العملاء في الحملة التسويقية الجديدة التي تستمر حتى أغسطس المقبل، أبرزها تسليم الوحدات السكنية دون مقدم أو فوائد، فضلاً عن طرح أنظمة سداد متعددة، وهي مزايا تنفرد بها نيوفجين بين الشركات العقارات بمنطقة التجمع الخامس.

وأكد أن الخطة التوسعية التي تنتهجها نيوفيجن في الاستثمارات العقارية، تأتي مدعومة بالأداء الجيد للقطاع العقاري، ومؤشرات النمو التي رصدتها الشركة للمبيعات بالسوق المحلية.

وتعمل الشركة على الاستفادة من ثقة المستثمرين في السوق العقارية باعتبارها أحد الأوعية الاستثمارية الجاذبة للحفاظ على قيمة المدخرات.