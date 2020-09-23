«نيوزيلاندا الحلوب» تضيف خط إنتاج الزبدة باستثمارات 12 مليون جنيه

تعتزم شركة «نيوزيلاندا الحلوب» للصناعات الغذائية إنشاء مصنع جديد لصناعة الزبدة فى المنطقة الصناعية بأكتوبر بقيمة استثمارية 12 مليون جنيه، فى إطار سياستها لتنويع المنتجات، وذلك رغم تضرر ملاءتها المالية والبيعية بأزمة تفشى فيروس كورونا.

و قال أسامه جلال رئيس مجلس إدارة شركة نيوزيلاندا الحلوب للصناعات الغذائية، إن الشركة تملك حالياً 3 مصانع فى المنطقة الصناعية بالسادس من أكتوبر على مساحة إجمالية تقارب 10 آلاف متر، تختص بإنتاج أنواع مختلفة من السمن، وتبلغ قيمة الاستثمارات الإجمالية نحو 50 مليون جنيه.

وأوضح جلال فى تصريحات خاصة لـ «المال» أن الشركة تصدر نحو %15 من منتجاتها لأسواق الخليج وليبيا وفلسطين، بينما يتم تسويق النسبة المتبقية فى السوق المحلية بداخل جميع أنواع السلاسل التجارية المختلفة، كما يتم التعاون مع الكيانات التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية.

وأشار إلى أن الطاقة الانتاجية للمصنع انخفضت بنحو %60 بسبب أزمة تفشى فيروس كورونا، كما أن الشركة لجأت لخفض أسعار البيع، كأحد الاليات الهامة لتنشيط المبيعات بخلاف طرح منتج جديد مناسب للقوى الشرائية المتضررة جراء الأزمة، لافتاً إلى أن أسعار البيع تبدأ من 16 جنيهاً حتى 95 جنيهاً للعبوة 1 كيلو.

ولفت إلى أن الشركة تركز حاليا على تقليل النفقات لمواجهة الأعباء المالية بجانب السعى لفتح قنوات اتصال مع السلاسل التجارية وكبرى الشركات الصناعية فى السوق المحلية، لتوريد المنتجات اليها.

جلال: الشركة تحقق 30 مليون جنيه مبيعات حتى الآن مقابل 200 مليون مستهدف للعام

وضرب جلال مثالاً بان الشركة كانت تستهدف تحقيق مبيعات بقيمة 200 مليون جنيه خلال العام الجارى، ولكنها حققت 30 مليون جنيه فقط حتى الفترة الراهنة من العام، فيما تطمح لتحقيق 40 مليون مع نهاية العام الجارى.

وتطرق إلى أن الشركة تسير حالياً فى انشاء مصنع جديد على مساحة 750 متراً فى أكتوبر لإنتاج الزبدة وبقيمة استثمارات تقارب 12 مليون جنيه، تم تدبيرها من الموارد الذاتية للشركة.

واوضح رئيس مجلس إدارة شركة نيوزيلاندا الحلوب للصناعات الغذائية أن الشركة تترقب بدء تشغيل المصنع الجديد خلال عام 2021 ومن المخطط انتاج 10 أطنان يومياً من الزبدة، والتى يتم انتاجها لأول مرة بالشركة، وسيتم التعاقد مع إحدى الشركات الإيطالية لتوريد خط الانتاج اللازم للمصنع بقيمة 450 ألف يورو.

ولفت إلى أن شركته دخلت فى شراكة مع مستثمرين سعوديين وكويتين بهدف إنشاء مصنع لانتاج السمن والزبدة بالسعودية باستثمارات 10 ملايين دولار.

وقال إن شركته توصلت لاتفاق مع شركة الزخارف السعودية وكيان كويتى لانشاء مصنع للسمن والزبدة فى المنطقة الصناعية بمدينة الدمام السعودية، وتم البدء فى الأعمال الانشائية.

وأوضح أن هيكل مساهمة المصنع الجديد موزع بواقع %55 لنيوزيلاندا الحلوب والباقى موزع ما بين الشريكين الكويتى والسعودى، وسيتم الاعتماد على الموارد الذاتية فى تدبير التمويل.

وأكد جلال أنه من المستهدف بدء التشغيل الفعلى للمصنع خلال شهر أبريل المقبل، على أن يتم التركيز على بيع المنتجات بداخل بلدان دول مجلس التعاون الخليجى خاصة فى ظل ارتفاع الطلب على منتجات الشركة التى يتم تصديرها لتلك الأسواق.

وأشار إلى أن الشركة تستهدف تحقيق 1.5 مليون ريال سعودى مبيعات فى العام الأول للتشغيل، مشيداً بسهولة الاجراءات الادارية والصحية المطبقة فى السعودية للحصول على قطعة الارض وبدء الأعمال الإنشائية.

وأوضح رئيس مجلس إدارة شركة نيوزيلاندا الحلوب للصناعات الغذائية ان نيوزيلاند الحلوب شركة مصرية تعمل فى مجال الصناعات الغذائية وتملك 3 مصانع لانتاج السمن الطبيعى فى منطقة أكتوبر الصناعية، وتنتج 7 انواع من السمن بالسوق المصرية، تحت عدة مسميات منها حلوبى وحلوب الخير وترميلة بيور وحلوب الفرنسية.

ولفت إلى أن الشركة تعتمد على استيراد المواد الخام للسمن من بلدان نيوزيلاندا وكينيا وفرنسا واوغندا، وسيتم اضافة مواد خام جديدة مستوردة من أيرلندا ليتم تصنيعها فى المصنع الجديد بالسعودية.

وأشار إلى توافر مخزون من مواد التعبئة والتغليف يكفى لـ6 أشهر قادمة، فى حين يغطى مخزون المادة الخام للسمن نحو أسبوعين فقط، ولا توجد أى مخاطر جراء ذلك.

وطالب الجهات الحكومية المختلفة بالتدخل لوقف التبعات السلبية لمصانع بير السلم والتى باتت تغزو السوق المحلية وتسبب ضرراً لاستثمارات الشركات العاملة فى المجال.

وأشار إلى أن الشركة تملك 36 سيارة نقل بما يعزز من قدرتها على التواجد فى كافة أسواق الوجه البحرى والصعيد.

وتطرق جلال إلى أن نيوزيلاندا الحلوب تعتزم السير خلال الفترة المقبلة فى التحول من شركة توصية إلى شركة مساهمة مصرية بعد مضاعفة حجم الاستثمار فى مجال الصناعات الغذائية، وبعد تلك الخطوة سيتم التقدم للسير فى اجراءات القيد فى بورصة النيل للشركات الصغيرة والمتوسطة.

وأوضح رئيس مجلس إدارة شركة نيوزيلاندا الحلوب، أن القيد فى البورصة أحد البدائل التمويلية المتاحة للشركة، ومن خلال القيد سيتم طرح %49 من أسهم الشركة لصالح مستثمرين جدد فى صورة زيادة رأسمال يتبعها التوسع فى مجال الصناعات الغذائية وتحديداً صناعة السمن والزبدة بمصانع مصر والسعودية.

وتوقع جلال الانتهاء من مرحلة تأهيل الشركة للقيد فى البورصة خلال العام المقبل على أن يتم التنفيذ الفعلى خلال عام 2022 بعد التعاقد مع إحدى شركات الاستشارات المالية لتولى مهام رعاية القيد.