نيودلهي تتوقع ارتفاع عدد السياح الهنود لمصر فى الشتاء المقبل

سمر السيد:توقع السفير الهندي لدي القاهرة راهول كولشيراث ، زيارة مزيد من السياح الهنود لمصر في الشتاء المقبل ، مضيفاً أنها تعتبر من الوجهات السياحية المعروفة لدي الهنودوأضاف فى أول مؤتمر صحفي له عقب تسلمه مهامه الدبلوماسية فى مصر وبمناسبة الاحتفال بذكري العيد الـ72 لاستقلال بلاده، أن&

سمر السيد:

توقع السفير الهندي لدي القاهرة راهول كولشيراث ، زيارة مزيد من السياح الهنود لمصر في الشتاء المقبل ، مضيفاً أنها تعتبر من الوجهات السياحية المعروفة لدي الهنود

وأضاف فى أول مؤتمر صحفي له عقب تسلمه مهامه الدبلوماسية فى مصر وبمناسبة الاحتفال بذكري العيد الـ72 لاستقلال بلاده، أن السياحة تعتبر صناعة حساسة ووقوع أى حادثة يؤثر علي رغبات الأفراد الراغبين فى الذهاب لأي مكان خاصة ما تتناقله شاشات التلفاز حول الحوادث التي تتعرض لها البلدان

وأشار إلى أن هذه المرحلة ولت من تاريخ مصر وهناك المزيد من السياح سيزورون مصر الشتاء المقبل.

وأشار إلى أن السفارة المصرية في نيودلهي ووزارة السياحة المصرية وكذلك شركة مصر للطيران يبذلون مجهودات كبيرة للترويج للسياحة المصرية

ولفت إلى أن السياحة الهندية بدأت فى العودة مرة أخرى لزيارة المقاصد السياحية المصرية وارتفعت أعدادها خلال العامين الماضيين لتسجل العام الماضي نحو 90 ألف سائح – وفق آخر الإحصائيات-.