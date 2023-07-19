نيودلهى ومصراته وطوكيو.. 3 خطوط جديدة لمصر للطيران خلال أغسطس وسبتمبر المقبلين

قال الفريق محمد عباس حلمي وزير الطيران المدني، إنه خلال الفترة المقبلة سيتم افتتاح عدداً من الخطوط الجديدة لمصر للطيران إذ من المقرر أن تنطلق أولى رحلاتها الجوية إلى مدينة نيودلهى بالهند اعتباراً من شهر أغسطس القادم بواقع 4 رحلات أسبوعيا.

وأضاف الوزير :« تليها خطوط جوية جديدة إلى كل من مدينة مصراته بليبيا و مدينة طوكيو باليابان بواقع رحلتين أسبوعيا لكل منهما وذلك خلال شهر سبتمبر القادم».

هذا بالإضافة إلى الخطوط الجديدة التى تم تشغيلها مؤخرا مثل أكرا ببنجلاديش ومانشستر بالمملكه المتحدة.

وتم وضع خطة شاملة لتطوير منظومة التشغيل والتحول الإلكتروني في جميع الخدمات بالكامل وكذلك تطوير الاستراحات والخدمات والأنظمة المقدمة لعملاء شركة مصر للطيران الأمر الذي يعكس ما تقدمه الشركة الوطنية من خدمات متميزة واستثنائية لركابها لتحقيق مستويات جديدة تؤهلها للمنافسة في أسواق الطيران العالمية ويعزز من عائداتها وأرباحها التشغيلية.

يأتي ذلك في إطار توجيهات القيادة السياسية بمتابعة الاستراتيجية المستقبلية لقطاع الطيران المدنى وخطة تطوير القطاع والنهوض به خلال الفترة القادمة والارتقاء بمكانته على المستوى الاقليمى والعالمي، وتماشيا مع رؤية الدولة المصرية للنهوض بأداء كافة قطاعاتها.