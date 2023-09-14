«نيوداب» تشرع في إجراءات زيادة رأس المال بقيمة 60 مليون جنيه وإضافة نشاط الاستيراد وتصنيع الأعلاف

وافق مجلس إدارة شركة شمال الصعيد للتنمية والإنتاج الزراعي – نيوداب، على تعديل المادة 3 والخاص بغرض الشركة.

وذلك لإضافة نشاط الاستيراد من الخارج وإقامة وإنشاء مصنع لتصنيع الأعلاف بجميع أنواعها للإنتاج المحلي أو التصدير للنفس والغير.

كما وافق مجلس إدارة شركة شمال الصعيد للتنمية والإنتاج الزراعي – نيوداب، على اعتماد تقرير الإفصاح بغرض السير في إجراءات زيادة رأس المال المصدر بقيمة 60 مليون جنيه.

وذلك عبر دعوة قدامى المساهمين للاكتتاب في 60 مليون سهم ، بالقيمة الاسمية جنيه للسهم، وبمصاريف إصدار 2.5%، من قيمة السهم الواحد، وذلك في حالة موافقة الهيئة العامة للرقابة المالية على نشر تقرير الإفصاح.

وأوضحت نيوداب أنه سيتم استغلال متحصلات زيادة رأس المال في تمويل إنشاء مصنع للأعلاف.