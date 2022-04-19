أطلقت شركة نيوجيرسي للتطوير العقاري NJD ، الشهادة العقارية بأكبر عائد سنوي بقيمة 20% لأول مرة في السوق العقارية المصرية في سابقة ستغير مفهوم الاستثمار العقاري.

قال المهندس جرجس يوسف، رئيس مجلس إدارة شركة نيوجيرسي للتطوير العقاري NJD، إن الشركة أطلقت الشهادة العقارية بأكبر عائد سنوي 20% يصرف كل 3 شهور، لمدة 5 سنين، مؤكدا أن الشهادة الحقيقية هي الشهادة العقارية.

وأضاف أن عملاء الشركة يستطيعون استرداد مبلغ الاستثمار بالكامل بعد 5 سنين وبدون خصم قيمة العائد، كما يمكنهم الاستفادة بارتفاع قيمة العقار.

لافتا إلى أن العميل يستطيع الاستثمار عبر عقد إيجار إلزامي بقيمة إيجارية 15%.

أنظمة سداد مرنة

وأشار المهندس جرجس يوسف، إلى أن الشركة تقدم أنظمة دفع وسداد مرنة تناسب مختلف الدخول، كما يمكن للعملاء التعاقد بنظام الشهادة العقارية بمقدم 20% يليه 4 دفعات بقيمة 20%؜ للاستفادة بأعلى عائد سنوي 20% لمدة 5 سنين.

وقال محمد رحال، رئيس القطاع التجاري بالشركة، إن شركة نيوجيرسي للتطوير العقاري NJD، تطور مشروع «جينيسيس بيزنس كومبلكس» Genesis Business Complex، بأكثر المناطق تميزا بالداون تاون بالعاصمة الإدارية الجديدة، بالقرب من الكاتدرائية والبرج الأيقوني ومسجد مصر وفندق الماسة.

وأضاف رحال أن مشروع «جينيسيس بيزنس كومبلكس»، يتكون من أرضي و14 دورا ويضم مكاتب إدارية بمساحات مختلفة وعيادات طبية وشقق فندقية، كما يضم المشروع فندقا 5 نجوم وجيم و”انفنيتي بول”.

التعاقد مع أركان

وأشار إلى أن الشركة حرصت على التعاقد مع شركة أركان لضمان أعلى معايير الجودة في التصميمات الهندسية خاصة أنها تستهدف مواكبة توجهات الدولة من حيث الاتجاه نحو الاستدامة ومدن الجيل الرابع.

كما تم تصميم المشروع على حرف ( L) لضمان رؤية بانورامية لكل وحدات المشروع، بالإضافة إلى التوافق مع معايير البيئة الخضراء وترشيد استهلاك الطاقة، حيث لا تتعدى المساحة البنائية للمشروع 30% من إجمالي مساحة الأرض وباقي المساحات خضراء.

وأضاف أن NJD تطور مشروع «جرين أفينيو» بالعاصمة الإدارية، على مساحة 11.6 فدان بموقع متميز بحي R7 قرب النهر الأخضر والجامعة الألمانية، ويضم حوالي 490 وحدة سكنية بمساحات متنوعة تتراوح من 115: 370 مترا.

مشروع العين السخنة

كما تطور الشركة مشروع «جورا» بمدينة الجلالة بالعين السخنة، بأفضل المناطق على البحر الأحمر مباشرة، على مساحة 10 أفدنة وعلى بعد 40 دقيقة من العاصمة الإدارية و60 دقيقة من القاهرة الجديدة.

وأكد المهندس جرجس يوسف، رئيس مجلس إدارة شركة نيوجيرسي للتطوير العقاري NJD، إن الشركة تمتلك خبرة كبيرة بالسوق المصرية تزيد عن الـ15 عاما، ونفذت خلالها ما يزيد عن 2000 وحدة سكنية بالقاهرة الجديدة والشروق وهليوبوليس الجديدة، بالإضافة للعاصمة الإدارية ومنطقة الجلالة.

توسعات مستمرة

وتخطط NJD للتوسع في السوق المصرية عبر استراتيجية مدروسة تستهدف مواكبة النمو العمراني الذي تنتهجه الدولة لبناء جمهورية جديدة، استنادا على السمعة الطيبة والنجاحات التي حققها الشركة خلال السنوات الماضية

ومنذ انطلاقها ورغبة في تقديم منتج عقاري مميز يحقق أعلى عائد استثماري للعملاء خاصة في وقت أثبت العقار أنه الملاذ الآمن حتى في ظل التوترات الاقتصادية العالمية.