«نيوتنكس» توقع شراكة مع «سيسكو» لتعزيز التحول الرقمي للأعمال

كشفت شركة نيوتنكس لحلول الحوسبة السحابية الهجينة متعددة الأوساط، عن شراكتها مع سيسكو العالمية العاملة في مجال شبكات المؤسسات والأمن في السوق المصري لتشجيع اعتماد العملاء على حلول الحوسبة السحابية الهجينة المتعددة الأوساط.

وبموجب هذه الشراكة العالمية تهدف سيسكو ونيوتنكس معًا إلى تقديم نموذجاً متكاملا ومتسقا من الحلول لضمان سهوله التشغيل عبر جميع أنواع السحب العامة والخاصة والهجينة، بهدف تحقيق مزيد من رقمنه الأعمال للعملاء وتعزيز الابتكار والانتقال السلس نحو الحوسبة السحابية.

كما ستسهم في مساعدة فرق تقنية المعلومات على مواجهة عقبات التشغيل بشأن الاستدامة والأمن بسبب زيادة التعقيد في إدارة السحابة أو تعدد مزودي الخدمات، وذلك من خلال تحسين وتسريع البنية التحتية ودعم أفضل لنشر التطبيقات المختلفة من خلال نماذج تشغيل سحابية.

يدمج العرض الجديد بين حلول البنية التحتية للحوسبة السحابية والشبكات التي تدار عبر نظام Cisco Unified Computing System with Cisco Intersight مع منصة سحابة نيوتنكس (سحابة البنية التحتية لنيوتنكس، حلول نيوتنكس لإدارة وتشغيل الحوسبة السحابية، حلول نيوتنكس للتخزين الموحد، وحلول نيوتنكس لسطح المكتب) وسيتم التسويق لها من قبل شركه سيسكو اعتمادا على تواجدها القوى والواسع داخل السوق.

وسيستفيد العملاء بدورهم من منصة نيوتنكس والتي تمنحهم نموذج تشغيل سحابي متكامل ومتسق مع منصة واحدة لتشغيل التطبيقات والبيانات يتم بيعه وبناؤه وإدارته ودعمه بشكل شامل مما يوفر تجربة سلسة لمؤسسات الاعمال.

ومن جانبه، قال مجيب عبد الرازق المدير التنفيذي الإقليمي لشركه نيوتنكس بمصر “من خلال تقديم أحدث التقنيات السحابية سندعم نحن وشريكنا العالمي شركه سيسكو مبادرتين حكوميتين رئيسيتين داخل مصر وهما استراتيجية تكنولوجيا المعلومات والاتصالات 2030 وبناء مصر الرقمية”.

وقال أيمن الجوهري، المدير العام لشركة “سيسكو” في مصر وشمال أفريقيا والمشرق العربي إن استراتيجية الحوسبة الهجينة شديدة التقارب من سيسكو بالتعاون مع نيوتنكس Cisco Compute Hyperconverged with Nutanix تسريع تهدف تشغيل البنية التحتية والتطبيقات في أي مكان من خلال عمليات سحابية متميزة، ومرونة لا مثيل لها، ودعم استثنائي للعملاء مما يطلق العنان لابتكاراتهم كما أن المرونة الأمنية التي توفرها تعمل على تمكين المؤسسات من حماية سلامة الأعمال وتأمينها وحل العقبات بشكل أسرع.