«نيوتكس» تتعاقد مع «سيتى إيدج» لتشغيل وإدارة 6 مراسى نيلية

قال المهندس مجدى غالى، رئيس مجلس إدارة «نيوتكس»، إن الشركة ستوقع خلال أيام مع شركة سيتى إيدج للتطوير العقارى التابعة لوزارة الإسكان عقدا لاستغلال 6 مراسى نهرية بمشروع ممشى أهل مصر.

وأضاف غالى أن الشركة تخطط لتغطية منطقة القاهرة بمشروع التاكسى النهرى بالتنسيق مع الجهات المعنية، وذلك على عدة مراحل، على أن تكون المرحلة الأولى من كوبرى 15 مايو وحتى كوبرى إمبابة، والتى تشمل محطتين للشركة، لتصل استثمارات كل مرحلة إلى قرابة 7 ملايين جنيه.

وأوضح أن شركته كانت قد دخلت فى مشروع التاكسى النهرى، قبل البدء فى تنفيذ مشروع ممشى أهل مصر، إلا أنها توقفت عن العمل بعد البدء فى تنفيذ المشروع، لافتا إلى أنه سيتم تشغيل المراسى النيلية عبر شركته، والتركيز على العامل الجمالى لجميع الوحدات النهرية التى ستقوم بالدخول لتلك المراسى سواء العاملة فى التاكسى النهرى أو مراكب النزهة النيلية، والتى تتزايد أعدادها وتحتاج إلى تقنين وتنظيم.

وكان الدكتور محمد مكاوى، الرئيس التنفيذى لشركة سيتى إيدج للتطوير العقارى، قد قال مطلع الأسبوع الجارى، إنه تم الانتهاء من المرحلة الأولى من مشروع ممشى أهل مصر بطول كيلو و800 متر بتكلفة 700 مليون جنيه.

وأضاف مكاوى أنه سيتم افتتاح المرحلة الأولى من المشروع قريبا جدا، وهى متاحة لكل المصريين بشكل مجانى، لافتًا إلى أن عمليات الإنشاءات مستمرة فى المرحلة الثانية بطول 4 كيلو مترات على جانبى النيل، ومن المتوقع الانتهاء منها خلال 6 أشهر.

وأكد الرئيس التنفيذى لشركة سيتى إيدج للتطوير العقارى أن المرحلة الأولى تضم 19 مبنى مختلفًا، و62 محلًا بمساحات مختلفة و5 كافتريات و5 مطاعم و3 جراجات للسيارات، ومراسى نيلية ومسارح عائمة، ومطاعم وكافتيريات، وخدمات ومنافذ بيع.

من ناحية أخرى، أكد غالى أن شهر أكتوبر المقبل سيشهد افتتاح مشروع الميناء الجاف لتخزين اليخوت السياحية بمنطقة العلمين الجديدة على مساحة 3 آلاف متر مربع، وذلك باستثمارات تقدر بنحو 15 مليون جنيه.

وأشار إلى أن شركته ستبدأ فى إعادة التفاوض مع محافظة الدقهلية، حول تنفيذ مشروع التاكسى النهرى بمدينة المنصورة، خلال الفترة المقبلة.

وقامت محافظة الدقهلية بتنفيذ مشروع الأتوبيس النهرى بهدف توفير وسيلة مواصلات بديلة؛ لتخفيف بعض من الزحام على الأرض بمدينة المنصورة، وبدأ التشغيل 2019، حيث قامت المحافظة بتشغيل 4 محطات بمدينة المنصورة تبدأ بمحطة المحافظة بجوار مكتبة مصر العامة، ومرسى المدير، وشجرة الدر، والجامعة.