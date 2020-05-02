«نيوبرنت» تتقدم 10 مراكز فى ترتيب السمسرة خلال أبريل الماضى

لتأتى في المرتبة الثامنة عشرة مقارنة بالترتيب الـ28 خلال شهر مارس

تقدمت “نيوبرنت لتداول الأوراق المالية”، بمعدل 10 مراكز بتعاملات شركات السمسرة خلال أبريل الماضى، لتأتى فى المرتبة الثامنة عشرة بنهاية الشهر، مقارنة بالترتيب الـ28 شهر مارس السابق لهُ.

ووفقًا لبيانات البورصة المصرية تمكنت “نيوبرنت” من حصد حصة سوقية بنحو 1% وتداولات بقيمة 467 مليون جنيه، من خلال تنفيذ 20.5 ألف عملية على 281.6 مليون ورقة مالية .

ومنذ يناير وحتى أبريل الماضى، جاءت الشركة في المركز الـ 23 بحصة سوقية 0.7% وتداولات بقيمة مليار جنيه، وبكمية تداول سجلت 532.4 مليون ورقة مالية من خلال 55.3 ألف عملية .

يشار إلى أن مؤشرات البورصة ارتفعت بشكل ملحوظ، خلال تعاملات أبريل ، مدعومة بمشتريات المستثمرين والمؤسسات المحلية.

وقفز مؤشر “egx30” الرئيسي بنسبة 11% ليسجل مستوى 10554 نقطة، ومؤشر “egx70ewi” للأسهم الصغيرة والمتوسطة 23.16% إلى 1225 نقطة.

وصعد رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة 6.9%، ما يعادل 37 مليار جنيه، ليغلق عند مستوى 569.8 مليار جنيه، مقابل 532.8 مليار جنيه الشهر السابق له.

وارتفعت قيم التداولات بنحو 64.9 مليار جنيه، خلال الشهر المذكور، عبر بيع وشراء 6.56 مليار ورقة مالية، قابل 126.6 مليار جنيه و5.5 مليار ورقة خلال شهر مارس.

واستحوذت الأسهم على 32.77 % من إجمالى قيمة التداول، داخل المقصورة، في حين مثلت قيمة التداول للسندات نحو 76.23%.