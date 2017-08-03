نيمار يعتلى قائمة أغلى لاعب فى التاريخ والسعادة تجتاح فرنسا

علي المصري:أعلن نادي باريس سان جيرمان الفرنسي، اليوم الخميس، ضم البرازيلي نيمار دا سيلفا جناح برشلونة، رسميا، ولم يُشر النادي الباريسي إلى القيمة المادية التي سيتقاضاها اللاعب، أو المبلغ الإجمالي لصفقة القرن.وقال النادي في بيان له: يسرُّنا أن نُعلن عن التعاقد مع البرازيلي نيمار دا سيلفا، م



علي المصري:



أعلن نادي باريس سان جيرمان الفرنسي، اليوم الخميس، ضم البرازيلي نيمار دا سيلفا جناح برشلونة، رسميا، ولم يُشر النادي الباريسي إلى القيمة المادية التي سيتقاضاها اللاعب، أو المبلغ الإجمالي لصفقة القرن.

وقال النادي في بيان له: يسرُّنا أن نُعلن عن التعاقد مع البرازيلي نيمار دا سيلفا، مشيرًا إلى أنَّ اللاعب وقَّع اليوم الخميس عقدًا مدته 5 سنوات، حتى 2022 بحضور ممثلي النادي.

كان نادى برشلونة الإسباني قد أعلن في وقت سابق، عن حصوله على الشرط الجزائي في عقد نيمار، ويبلغ 222 مليون يورو، ليصبح اللاعب في حل من أي ارتباط مع النادي الكتالوني.

وأضاف بيان باريس سان جيرمان، أن نيكار نجم سانتوس السابق، والقادم من برشلونة، أحد أبرز رموز الكرة العالمية في الوقت الراهن، وهو أحد أفضل 3 لاعبين على كوكب الأرض في آخر 5 سنوات.

وساهم نيمار في تتويج منتخب البرازيل بالميدالية الذهبية الأولمبية الصيف الماضي، كما شارك مع المنتخب الأول في 77 مباراة سجَّل فيها 52 هدفًا.

من جانبه قال نيمار: أنا سعيد بالانضمام لباريس سان جيرمان، منذ وصولي لأوروبا و هذا النادى واحدًا من أكثر الأندية تنافسًا وطموحًا.

وأضاف: أنضم لزملائي الجدد في محاولة للفوز بالألقاب التي يسعى النادي للفوز بها، لقد لعبت 4 سنوات في أوروبا، وأشعر أنَّني مستعد للعب في باريس سان جيرمان، ومساعدته على تحقيق أحلامه.

وقال القطري ناصر الخليفي، رئيس نادى باريس سان جيرمان، إننا نرغب في أن يجلب نيمار الفرح والسعادة لنادينا، نيمار اليوم هو واحد من أفضل اللاعبين بالعالم، لديه عقلية الفوز ولديه شعور القيادة، وسيكون طاقة ايجابية لهذا النادي.

وأضاف أنه متأكد أن النادى سيحظى بشعبية كبيرة بعد وصول نيمار، وسنواصل الحصول على الدعم من الجماهير.

من جانبه اعتبر الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، أنّ انتقال نيمار من برشلونة إلى نادي العاصمة الفرنسية، خبراً جيداً، ورأى خلال تواجده في منطقة إيفلين، حيث يزور مركزاً ترفيهياً للأطفال خارج باريس، أنّ انتقال اللاعب يضيف جاذبية إلى الدوري الفرنسي “نعم، إنها أخبار جيدة”.

وهنأ ماكرون الرئيس القطري للنادي، الذي كان متواجداً في الحدث، قائلاً له: “تهانينا، أعتقد أننا سمعنا أخباراً جيدة” في إشارة منه إلى حسم صفقة نيمار مقابل 222 مليون يورو، وهو قيمة البند الجزائي الموجود في عقد اللاعب البرازيلي.

وبتلك الصفقة، بات نيمار أغلى لاعب في تاريخ كرة القدم، بعد دفعه الشرط الجزائي لناديه السابق برشلونة، ليكتب باريس سان جيرمان، تاريخ جديد، بضمه للدولي البرازيلي بصفقة هي الأغلى في التاريخ.

قائمة بأغلى 10 لاعبين في تاريخ الساحرة المستديرة:

1_ نيمار دا سيلفا (222 مليون يورو) من برشلونة الإسباني إلى باريس سان جيرمان الفرنسي.

2_ بول بوجبا (105 مليون يورو) من يوفنتوس الإيطالي إلى مانشستر يونايتد الإنجليزي.

3_ جاريث بايل (101 مليون يورو) من توتنهام الإنجليزي إلى ريال مدريد الإسباني.

4_ كريستيانو رونالدو (94 مليون يورو) من مانشستر يونايتد الإنجليزي إلى ريال مدريد الإسباني.

5_جونزالو هيجوايين (90 مليون يورو) من نابولي الإيطالي إلى يوفنتوس الإيطالي.

6_روميلو لوكاكو (84.8 مليون يورو) من إيفرتون الإنجليزي إلى مانشستر يونايتد الإنجليزي.

7_لويس سواريز (81 مليون يورو) من ليفربول الإنجليزي إلى برشلونة الإسباني.

8_ خاميس رودريجيز (80 مليون يورو) من موناكو الفرنسي إلى ريال مدريد الإسباني.

9_ألفارو موراتا (79 مليون يورو) من ريال مدريد الإسباني إلى تشيلسي الإنجليزي.

10_ زين الدين زيدان (77 مليون يورو) من يوفنتوس الإيطالي إلى ريال مدريد الإسباني.