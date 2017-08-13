نيمار يصنع ويسجل فى ظهوره الأول مع سان جيرمان

على المصرى: صنع البرازيلى نيمار دا سيلفا، لاعب باريس سان جيرمان، هدفا وسجل أخر، فى فوز فريقه على مضيفه جانجون، ضمن لقاءات الأسبوع الثانى من الدورى الفرنسى لكرة القدم، والتى أقيمت على ملعب "دو رودورو"، وأنتهت بفوز الفريق الباريسى بثلاثية نظيفة. وشهدت المباراة، المشاركة الأولى لأغلى لاعب في ا



على المصرى:



صنع البرازيلى نيمار دا سيلفا، لاعب باريس سان جيرمان، هدفا وسجل أخر، فى فوز فريقه على مضيفه جانجون، ضمن لقاءات الأسبوع الثانى من الدورى الفرنسى لكرة القدم، والتى أقيمت على ملعب “دو رودورو”، وأنتهت بفوز الفريق الباريسى بثلاثية نظيفة.

وشهدت المباراة، المشاركة الأولى لأغلى لاعب في العالم، بعدما انتقل نيمار من برشلونة الإسبانى لصفوف سان جيرمان، مقابل 222 مليون يورو، وتقدم مدافع أصحاب الأرض الكونغولى جوردان إيكوكو، للضيوف بالخطأ فى مرماه بالدقيقة 52.

وصنع نيمار، الهدف الثانى فى الدقيقة 62، بتمريرة حاسمة للأوروجوياني إدينسون كافاني، الذي سجل لفريقه ثاني الأهداف، قبل أن يرد كافانى الجميل لنجم السامبا، ويرسل له كرة مقشرة، وضعها نيمار بسهولة في مرمى جانجان فى الدقيقة 82.

ولعب أغلى لاعب في العالم، أساسياً في المباراة الأولى له مع سان جيرمان، فى مسابقة الدوري الفرنسي وقدم أداءً جيداً في أول اختباراته الرسمية، وقاد فريقه للنقطة السادسة، محتلا المركز الثانى فى جدول ترتيب المسابقة، بفارق الأهداف عن ليون المتصدر.

