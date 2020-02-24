نيلي وريهام وغادة وياسمين عبد العزيز .. أبرز البطولات النسائية في رمضان

يرى المنتج عصام شعبان " شركة كنج توت" أن البطولات النسائية كانت موجودة منذ 15 عاما تقريبا بوجود بطلات مثل يسرا وإلهام شاهين

تتصدر بعض الفنانات بطولات الأعمال الدرامية في شهر رمضان المقبل ، وأبرزهن نيلي كريم بمسلسل “100 وش ” إنتاج العدل جروب، وغادة عبد الرازق بمسلسل ” سلطانة المعز ” وياسمين عبد العزيز بمسلسل ” ونحب تاني ليه” تأليف عمرو ياسين ، ومي عز الدين بمسلسل ” خيط حرير” إخراج إبراهيم فخر ، وغادة عادل بمسلسل “ليالينا ” أيضا، كذلك ياسمين صبري من الجيل الجديد بمسلسل ” فرصة تانية ” .

عصام شعبان : زاد عددها فى السنوات الأخيرة

ويرى المنتج عصام شعبان ” شركة كنج توت” أن البطولات النسائية كانت موجودة منذ 15 عاما تقريبا بوجود بطلات مثل يسرا وإلهام شاهين وليلى علوي وسمية الخشاب وغادة عبد الرازق وكانت مسلسلاتهم تحقق نجاحات كبيرة .

وأضاف أن البطولات النسائية تطورت وزاد عددها خلال السنوات الأخيرة ، بسبب ظروف التسويق والإنتاج والتوزيع في السوق وأصبحت هناك أسماء جديدة منها ياسمين صبري وريهام حجاج وغيرهن .

وتابع أنه ليس شرطا أبدا أن يحقق مسلسل غادة عبد الرازق مثلا نجاحا كبيرا حتى تقدم الموسم المقبل مسلسلا أو لا لأن النجاح ليس شرطا لتواجد بطلة أو فنانة معينة في السباق الرمضاني فذلك كله يخضع لشروط التوزيع بسوق الدراما .

وليد يوسف : يجب أن تتواجد لحدوث توازن في السوق

ويرى السيناريست وليد يوسف أن البطولات النسائية يجب أن تتواجد في الموسم الرمضاني ، حتى يحدث توازن في سوق الدراما عملا بالآية القرآنية ” للذكر مثل حظ الأنثيين ” .

وتابع أن البطولة النسائية محببة للجمهور مثل بطولة النجوم الشباب ، لافتا إلى أن رمضان هذا العام تتواجد فيه نجمات كثيرات سواء من الجيل الماضي ” جيل التسعينات ” أو جيل الألفية الجديدة ” وكذلك جيل الثمانينات مثل ” نادية الجندي ” و ” نبيلة عبيد ” .

ونوه بأن موسم رمضان المقبل سيشهد منافسة قوية بين فنانات مثل ياسمين صبري وريهام حجاج من جيل واحد وكذلك غادة عبد الرازق وغادة عادل من نفس الجيل تقريبا ، و يسرا ونادية الجندي ونبيلة عبيد وهن من أجيال متقاربة أيضا .

سمير الجمل : جاذبة للجمهور والمنتجون يفضلونها

وقال الناقد الفني سمير الجمل إن المنتجين يحبون تواجد البطولة النسائية بصورة كبيرة لأنها جذابة للجمهور .

وأشار إلى أنه يتم كل عام الدفع بأسماء فنانات جديدة من أجل صناعة نجمة مختلفة مثل ياسمين صبري العام الماضي وريهام حجاج بدلا من الاعتماد على أسماء نجمات معينة طيلة الوقت مثل غادة عبد الرازق ويسرا .

ونوه الجمل بأن الأمر لايتعلق بالجودة الفنية بقدر الجانب التجاري إذ يقل أجر الفنانات الصاعدات عن أجر فنانة مثل غادة عبد الرازق في مسلسل معين .