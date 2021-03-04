نيلي كريم وجلال الأبرز.. وظائف مستحدثة لأبطال دراما رمضان

سمير الجمل: دور الفن أن يرصد أي تغيرات في المجتمع المصري مثل الوظائف المستحدثة

تظهر لأول مرة في الدراما المصرية في مسلسلات شهر رمضان القادم الذي سيبدأ السباق الدرامي له أبريل المقبل وظائف جديدة يجسدها أبطال بعض هذه المسلسلات، حيث تظهر الفنانة نيلي كريم وظيفة اليوتوبر لأول مرة في الدراما التليفزيونية في مسلسلها ضد الكسر الذي تقوم ببطولته ويشاركه فيه الفنان محمد فراج وإنتاج جمال العدل.

كما يظهر لأول مرة الفنان ياسر جلال في مسلسله ضل راجل الرمضاني القادم بوظيفة مدرس ألعاب لأول مرة ايضا تأليف أحمد عبد الفتاح وإخراج أحمد صالح وإنتاج سنيرجي.

محمود قاسم: الأهم أن تتناسب هذه الوظائف الجديدة مع الدراما ونيلي ستقدم شيئا مختلفا

قال الناقد الفني محمود قاسم إن هذه طبيعة الحياة فمثلما هناك وظائف جديدة لها أبطالها ويبحثون عن لقمة العيش في طبقات اجتماعية مختلفة، مثلما اختفت اأضا وظائف معينة كانت موجودة مثل سنوات على سبيل المثال بائعي شرائط الكاسيت لم يصبحوا موجودين حاليا.

وتابع أن الأهم أن تصلح الوظائف الجديدة لتقديمها في عمل درامي، بحيث لا يمكن تقديم مسلسل كامل عبارة عن شخص يراسل آخر على يوتيوب طيلة أحداث العمل.

وأشار إلى أن مسلسل نيلي كريم الجديد ضد الكسر الذي تقدم فيه شخصية فتاة تعمل يوتيوبر على تطبيق تيك توك وحققت شهرة منه ومال أيضا، ستكون جديدة تماما على المشاهدين في الدراما المصرية وستحقق متابعة جيدة في شهر رمضان لأن موضوع المسلسل مختلف وجديد تماما.

سمير الجمل: دور الفن أن يرصد أي تغيرات في المجتمع المصري مثل الوظائف المستحدثة

وأوضح الناقد الفني سمير الجمل أن تقديم وظائف جديدة في المسلسلات في شهر رمضان لم نعتدها في الدراما المصرية منذ سنوات مثل الانفلونسر أو اليوتوبر شيء مميز جدا لأن ذلك يعبر عن استغلال الدراما التليفزيونية في مصر وصناعها للوظائف التي فرضت نفسها بقوة على مواقع السوشيال ميديا والتي أصبحت موجودة في المجتمع المصري مؤخرا مثل يوتيوبر التطبيقات المختلفة تيك توك وفيس بوك ويوتيوب وغيرها.

وأضاف أن الوظائف الجديدة التي طرحت مؤخرا في المجتمع بعد سنين طويلة ستصبح نوستالجيا من خلال الأعمال الدرامية، لذلك يجب رصدها لأن الدنيا ستتغير وستكون هناك وظائف أخرى.

وأشار إلى أن دور الفن أن يرصد أي تغييرات جديدة في المجتمع المصري، لأن هناك أجيالا لم تعيش ذلك سابقا وبعد سنوات ستاتي أجيال أخرى يجب أن تعرف ما كان يحدث في المجتمع سابقا.