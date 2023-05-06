نيلي كريم توجه رسالة بعد تكريمها كأفضل ممثلة بـ«الكاثوليكي للسينما»

كرم المركز الكاثوليكي للسينما في حفل افتتاح دورته الجديدة 71 التي أقيمت الساعات الماضية بمنطقة وسط البلد النجمة نيلي كريم كـأفضل ممثلة عن دورها بمسلسل “فاتن أمل حربي”، وذل بحضور كوكبة من نجوم الفن والإعلام أبرزهم هاني رمزي ومحمود حميدة ويحيى الفخراني وأحمد أمين الذي تم تكريمهم أيضا في الحفل.

وحرصت نيلي كريم على توجيه رسالة للجمهور عبر حسابها الرسمي “إنستجرام” بعد تكريمها قائلة: “أشكر المهرجان الكاثوليكي للسينما والفن على تكريمي بجائزة أفضل ممثلة عن دوري في مسلسل فاتن أمل حربي، كل الشكر والتقدير للمخرج الجميل ماندو العدل، والأستاذ إبراهيم عيسى، وطبعًا العدل جروب، ومبروك لكل المكرمين”.

مسلسل فاتن أمل حربي، بطولة نيللي كريم، وهالة صدقي، وشريف سلامة، ومحمد ثروت، وخالد سرحان، وتأليف إبراهيم عيسى، وإخراج ماندو العدل، وتناول خلال الاحداث قضية المرأة عقب الانفصال عن زوجها، والمشاكل التي تواجهها لاسترداد حقوق أولادها.