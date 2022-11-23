نيللي كريم عضو لجنة تحكيم مسابقة الأفلام القصيرة بمهرجان البحر الأحمر السينمائي

تشارك لأول مرة النجمة نيللي كريم في مهرجان البحر الأحمر السينمائي بدورته الثانية التي ستقام في الفترة من 1 ديسمبر وحتى 10 من الشهر ذاته بمدينة جدة بالمملكة العربية السعودية.

وكشفت إدارة المهرجان اليوم عن كون نيللي كريم ستكون أحد أعضاء لجنة تحكيم مسابقة الأفلام القصيرة، بينما يترأس لجنة تحكيم مسابقة البحر الأحمر للأفلام الطويلة، المخرج والمُنتج والكاتب أوليفر ستون، والذي يُعدّ اسمًا بارزًا في تاريخ السينما منذ أكثر من نصف قرن، حاز خلال مسيرته الحافلة على أول جائزة أوسكار لأفضل سيناريو مقتبس عن فيلم “قطار منتصف الليل”، (1978).

كما حاز على جائزة أفضل مخرج عن فيلميّ، “فصيلة” (1986)، “وُلِد في الرابع من يوليو” (1989)، جنبًا إلى إخراجه مجموعة من روائع السينما العالمية، مثل، “وول ستريت” (1987)، و”جيه إف كي” (1991)، و”نيكسون” (1995)، و”دبليو” (2008)، و”الهمج” (2012)، و”سنودن” (2016)، وفيلم “الوجه ذو الندبة” مع المخرج براين دي بالما، والذي يُعدّ أحد أشهر الأفلام في تاريخ السينما.

وقال أوليفر ستون، رئيس لجنة تحكيم مسابقة البحر الأحمر: إنه لشرفٌ كبيرٌ لي أن أُطلب لرئاسة لجنة تحكيم الدورة الثانية لمهرجان البحر الأحمر السينمائي الدوليّ، جنبًا إلى زملائي أعضاء لجنة التحكيم، ويسرّني أن أشاهد مجموعة متنوعة من الأفلام، فهذه فرصة ثمينة لنا جميعًا لِنقيّم أفضل أعمال صُنّاع الأفلام من العالم العربي وآسيا وأفريقيا ونحتفي بها. إنني أتطلّع بشدة إلى هذه التجربة.