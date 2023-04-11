نيللي كريم تتحدث ل« المال» : عملة نادرة إضافة لمسيرتي ..والمنافسة شريفة في رمضان

تخوض النجمة نيللي كريم السباق الرمضاني المعروض حاليا للجمهور بمسلسل « عملة نادرة» ، وتكرر التعاون فيه مع شركة العدل جروب والمنتج جمال العدل لأسباب مختلفة ، كما تتعاون فيه للمرة الأولى مع الفنان القدير كمال أبو رية والنجم الكوميدي أحمد عيد وكذلك النجم جمال سليمان والمسلسل يحظى بمشاهدة جيدة في شهر رمضان .

تحدثت نيللي ل” المال” عن كواليس تصوير مسلسل عملة نادرة وسبب قلقها من التجربة في بداية الأمر ورأيها في منافسة زملائها بالسباق الرمضاني وأمور أخرى .. إلى نص الحوار .

تحدثت النجمة نيللي كريم عن كونها وجدت صعوبة في تقديم اللهجة الصعيدية في بداية الأمر بمسلسل عملة نادرة الذي تخوض به السباق الرمضاني هذا العام فقالت : شعرت أنها لهجة صعبة نوعا ما أن أستطيع اتقان اللهجة الصعيدية ، لكن بعد مرور فترة في أجواء تصوير المسلسل ومع مساعدة مصحح اللهجة عبد النبي بدأ الأمر يكون سهلا بدرجة كبيرة والحمد لله أنني استطعت اتقان اللهجة في تأدية دوري بالمسلسل .

كل زملائي يبذلون جهدا كبيرا لامتاع الجمهور في رمضان

وعن المنافسة في موسم رمضان هذا العام قالت ل” المال” : أرى أن كل فنان وفنانة يسعون لتقديم أفضل ما لديهم من طاقة وجهد في مسلسلاتهم والمنافسة ليست عيبا بيننا كفنانين ، لافتة الى أن المهم هو أن تكون هذه المنافسة شريفة وهدفها هو امتاع الجمهور بتقديم وجبة درامية دسمة ومنوعة في السباق الرمضاني الذي يحظى بنسب مشاهدة كبيرة من الجمهور .

وفيما يتعلق بالتعاون مع فريق عمل مسلسل عملة نادرة بكواليس التصوير قالت نيللي : إنها تلتقي لأول مرة مع الفنان القدير كمال أبو رية وسعدت بالعمل معه في المسلسل ، لاسيما أنه يملك تاريخ محترم من الأعمال الفنية المشرفة في الدراما المصرية سواء بمسلسلات أم كلثوم أو سوق العصر او قاسم أمين والعمل معه له متعة كبيرة ، كما ان الجيل الجديد من الفنانات مثل مريم الخشت وندى موسى كانوا رائعين في التصوير وملتزمين جدا بالإضافة لوجود فنانين كبار مثل محمد لطفي وفريدة سيف النصر أضافوا كثيرا للعمل وكذلك عودة النجم الكوميدي أحمد عيد للشاشة الصغيرة بعد غيابه 8 سنوات أضاف أيضا للمسلسل .

وعن أجواء تصوير مسلسل عملة نادرة بمحافظات الصعيد المختلفة مثل الأقصر خلال الفترة الماضية، أعربت نيللي عن كونها ذكريات لاتنساها أبدا فقالت : أحسست أن داخل كل بيت وأسرة بالصعيد حكاية يمكن أن تقدم في عمل درامي مميز ، والإنتاج قدم كل الدعم والامكانات والتسهيلات حتى نصور في هذه الأماكن المختلفة بمحافظات الصعيد بأريحية شديدة وساعدنا أيضا أهالي الأقصر وسوهاج بدرجة كبيرة .

وفيما يتعلق بارتدائها للجلباب الصعيدي وغطاء الرأس لأول مرة في عمل فني قالت : الملابس الصعيدي لها رونق كبير وتشعرك بوجود فخامة حقيقية وذلك ماشعرت به حينما ارتديت الملابس الصعيدي في المسلسل .

الصراع بيني وبين عبد الجبار كبيرا في عملة نادرة

وعن صراعها مع عبد الجبار كبير البلد الذي يجسد شخصيته في المسلسل النجم جمال سليمان قالت : بالفعل المسلسل يشهد صراعا كبيرا بيني وبين عبد الجبار لكن أؤكد الوقوف أمام فنان بحجم وموهبة جمال سليمان أمرا مختلفا وليس سهلا أبدا فهو ممثل كبير وموهبة عظيمة وهذا الصراع ساهم في تشويق المشاهدين لكل حلقة من المسلسل بالإضافة لخيوط درامية أخرى بالعمل نسجها الكاتب مدحت العدل وأبدع في تنفيذ صورتها المخرج ماندو العدل .

وفيما يخص نيتها لتقديم مسلسلات أخرى تتسم بالطابع الصعيدية مرة ثانية بعد نجاح مسلسل عملة نادرة قالت نيللي : أحببت كثيرا تجربة مسلسل عملة نادرة من الأجواء والروح المنتشرة بين العاملين في المسلسل، وليس لدي مانع أن أقدم عملا دراميا باللهجة الصعيدية مرة ثانية الفترة القادمة .

وأكدت نيللي كريم في حديثها أن مسلسل عملة نادرة يمثل إضافة جيدة لمسيرتها الفنية بالدراما فقالت : عملة نادرة أعتبره محطة هامة في مشواري الفني حاليا مثل مسلسلات سابقة قدمتها السنين الماضية مثل سجن النسا وذات وتحت السيطرة و100 وش .

المسلسل الصعيدي يبقى في الذاكرة لدى المشاهد لسنوات

وعن أهمية المسلسل الصعيدي واختلافه عن أي نوعية درامية أخرى قالت : المسلسل الصعيدي يبقى في وجدان المشاهد لفترة طويلة بصورة أكبر من مسلسلات أخرى ، فلايمكن أن ننسى مسلسلات مثل ذئاب الجبل والضوء الشارد وغيرها التي حققت بصمة كبيرة في الدراما الصعيدية على مدى سنين طويلة .

أما فيما يتعلق بتعاونها كل موسم بشهر رمضان مع العدل جروب والمنتج جمال العدل قالت : العمل مع شركة كبيرة وضخمة بحجم وإمكانات العدل جروب إضافة كبيرة لأي فنان ونجم في العموم ، إضافة إلي أنهم يقدمون نيللي بصورة خاصة كل مأطلبه وأتمناه في مسلسلاتي كل عام ويسعون لتقديمي للجمهور بشكل جديد كل سنة، وتوفير كل الدعم المادي والمعنوي من أجل أن تظهر أعمالي الفنية بأفضل صورة على الشاشة .

وعن سؤالها حول رأيها في تقديم أكثر من عمل درامي في شهر رمضان لقضايا ميراث الزوجة بعد وفاة زوجها والصراع التي تواجهه بعد وفاته مع أسرته سواء في مسلسلات ” عملة نادرة ” أو ” حضرة العمدة” أو ” تحت الوصاية” قالت نيللي : كل عمل فيهم يناقش قضية معينة بتناول درامي مختلف ، لكن المسلسل الذي يتسم بالطابع الصعيدي لاتقتصر موضوعاته التي يطرحها للمشاهد على الصراع على الميراث فقط .