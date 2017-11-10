نيللي ضيفة عمرو الليثى ببرنامج واحد من الناس .. الليلة

أحمد حمدي تحل الفنانة الكبيرة نيللى ضيفة على الإعلامى عمرو الليثى، ببرنامج "واحد من الناس"، ويذاع فى الحادية عشرة مساء اليوم الجمعة، على شاشة قناة الحياة، وتكشف نيللى عن العديد من الأسرار حول مسيرتها المهنية والمحطات المهمة فى حياتها الإنسانية…

أحمد حمدي

تحل الفنانة الكبيرة نيللى ضيفة على الإعلامى عمرو الليثى، ببرنامج “واحد من الناس”، ويذاع فى الحادية عشرة مساء اليوم الجمعة، على شاشة قناة الحياة،

وتكشف نيللى عن العديد من الأسرار حول مسيرتها المهنية والمحطات المهمة فى حياتها الإنسانية والفنية ونشأتها وأول مرة تقف أمام الكاميرا ودخولها عالم الفوازير ونجاحها، كما تروى عن اصعب اللحظات فى حياتها ولماذا غابت عن الساحة.

كما تقوم نيللى بزيارة إلى أحد مراكز الأيتام وتشاركهم فرحتهم وتتبادل الهدايا معهم.

يذكر أن قناة الحیاة تبدأ فى عرض حلقات تم تسجيلها من قبل من برنامج “واحد من الناس” وإذاعتها فى الحادية عشرة مساء اليوم الجمعة، على أن يبدأ الإعلامى عمرو الليثى فى إذاعة الحلقات الجديدة من البرنامج مع انطلاق قناة الحياة فى ثوبها الجديد مع مطلع العام الجديد يناير المقبل، فى شكل جديد للبرنامج من حیث الشكل والدیكورات والتجهیزات بالتزامن مع بدایة الخریطة البرامجیة الجدیدة خلال عام 2018.

يذاع برنامج واحد من الناس أسبوعياً فى الحادية عشرة مساءً على شاشة قناة الحياة.