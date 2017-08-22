بورصة وشركات

نيكي يهبط 0.10% في بداية التعامل بطوكيو

وكالات:هبط مؤشر نيكي القياسي في بداية التعامل في بورصة طوكيو للأوراق المالية اليوم الثلاثاء.وتراجع نيكي 0.10 في المائة إلى 19373.11 نقطة في حين هبط مؤشر توبكس الأوسع نطاقا 0.05 في المائة إلى 1594.34 نقطة.
22 أغسطس، 2017 22 أغسطس، 2017

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وكالات:

هبط مؤشر نيكي القياسي في بداية التعامل في بورصة طوكيو للأوراق المالية اليوم الثلاثاء.

وتراجع نيكي 0.10 في المائة إلى 19373.11 نقطة في حين هبط مؤشر توبكس الأوسع نطاقا 0.05 في المائة إلى 1594.34 نقطة.

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