نيكي يهبط 0.10% في بداية التعامل بطوكيو

بورصة وشركات نيكي يهبط 0.10% في بداية التعامل بطوكيووكالات:هبط مؤشر نيكي القياسي في بداية التعامل في بورصة طوكيو للأوراق المالية اليوم الثلاثاء.وتراجع نيكي 0.10 في المائة إلى 19373.11 نقطة في حين هبط مؤشر توبكس الأوسع نطاقا 0.05 في المائة إلى 1594.34 نقطة. 22 أغسطس، 2017 22 أغسطس، 2017 شارك الخبر شارك الخبر مع أصدقائك شارك الخبر وكالات:هبط مؤشر نيكي القياسي في بداية التعامل في بورصة طوكيو للأوراق المالية اليوم الثلاثاء. وتراجع نيكي 0.10 في المائة إلى 19373.11 نقطة في حين هبط مؤشر توبكس الأوسع نطاقا 0.05 في المائة إلى 1594.34 نقطة.شارك هذا الموضوع:اضغط للطباعة (فتح في نافذة جديدة)اضغط للمشاركة على تويتر (فتح في نافذة جديدة)انقر للمشاركة على فيسبوك (فتح في نافذة جديدة)اضغط لتشارك على LinkedIn (فتح في نافذة جديدة)انقر للمشاركة على WhatsApp (فتح في نافذة جديدة) شارك الخبر شارك الخبر مع أصدقائك شارك الخبر