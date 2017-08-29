نيكي ينخفض 0.67% في بداية التعامل بطوكيو

بورصة وشركات نيكي ينخفض 0.67% في بداية التعامل بطوكيووكالات: انخفض مؤشر نيكي القياسي في بداية التعامل في بورصة طوكيو للأوراق المالية اليوم الثلاثاء. وتراجع نيكي 0.67 % إلى 19319.11 نقطة كما هبط مؤشر توبكس الأوسع نطاقا 0.68 % إلى 1589.29 نقطة. 29 أغسطس، 2017 29 أغسطس، 2017 شارك الخبر شارك الخبر مع أصدقائك شارك الخبر وكالات:انخفض مؤشر نيكي القياسي في بداية التعامل في بورصة طوكيو للأوراق المالية اليوم الثلاثاء.وتراجع نيكي 0.67 % إلى 19319.11 نقطة كما هبط مؤشر توبكس الأوسع نطاقا 0.68 % إلى 1589.29 نقطة.شارك هذا الموضوع:اضغط للطباعة (فتح في نافذة جديدة)اضغط للمشاركة على تويتر (فتح في نافذة جديدة)انقر للمشاركة على فيسبوك (فتح في نافذة جديدة)اضغط لتشارك على LinkedIn (فتح في نافذة جديدة)انقر للمشاركة على WhatsApp (فتح في نافذة جديدة) شارك الخبر شارك الخبر مع أصدقائك شارك الخبر