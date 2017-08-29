بورصة وشركات

نيكي ينخفض 0.67% في بداية التعامل بطوكيو

وكالات: انخفض مؤشر نيكي القياسي في بداية التعامل في بورصة طوكيو للأوراق المالية اليوم الثلاثاء. وتراجع نيكي 0.67 % إلى 19319.11 نقطة كما هبط مؤشر توبكس الأوسع نطاقا 0.68 % إلى 1589.29 نقطة.