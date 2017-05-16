بورصة وشركات

نيكي يرتفع 0.42 % في بداية التعامل بطوكيو

وكالات:ارتفع مؤشر نيكي القياسي في بداية التعاملات في بورصة طوكيو للأوراق المالية اليوم الثلاثاء.وصعد نيكي 0.42 % ليصل إلى 19953.06 نقطة وصعد أيضا مؤشر توبكس الأوسع نطاقا 0.49 % إلى 1587.79 نقطة.
16 مايو، 2017 16 مايو، 2017

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وكالات:

ارتفع مؤشر نيكي القياسي في بداية التعاملات في بورصة طوكيو للأوراق المالية اليوم الثلاثاء.

وصعد نيكي 0.42 % ليصل إلى 19953.06 نقطة وصعد أيضا مؤشر توبكس الأوسع نطاقا 0.49 % إلى 1587.79 نقطة.

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