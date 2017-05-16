نيكي يرتفع 0.42 % في بداية التعامل بطوكيو

بورصة وشركات نيكي يرتفع 0.42 % في بداية التعامل بطوكيووكالات:ارتفع مؤشر نيكي القياسي في بداية التعاملات في بورصة طوكيو للأوراق المالية اليوم الثلاثاء.وصعد نيكي 0.42 % ليصل إلى 19953.06 نقطة وصعد أيضا مؤشر توبكس الأوسع نطاقا 0.49 % إلى 1587.79 نقطة. 16 مايو، 2017 16 مايو، 2017 شارك الخبر شارك الخبر مع أصدقائك شارك الخبر وكالات:ارتفع مؤشر نيكي القياسي في بداية التعاملات في بورصة طوكيو للأوراق المالية اليوم الثلاثاء.وصعد نيكي 0.42 % ليصل إلى 19953.06 نقطة وصعد أيضا مؤشر توبكس الأوسع نطاقا 0.49 % إلى 1587.79 نقطة.شارك هذا الموضوع:اضغط للطباعة (فتح في نافذة جديدة)اضغط للمشاركة على تويتر (فتح في نافذة جديدة)انقر للمشاركة على فيسبوك (فتح في نافذة جديدة)اضغط لتشارك على LinkedIn (فتح في نافذة جديدة)انقر للمشاركة على WhatsApp (فتح في نافذة جديدة) شارك الخبر شارك الخبر مع أصدقائك شارك الخبر