بورصة وشركات

نيكي يرتفع 0.36% في بداية التعامل بطوكيو

وكالات:ارتفع مؤشر نيكي القياسي في بداية التعامل في بورصة طوكيو للأوراق المالية اليوم الأربعاء.وصعد نيكي 0.36 في المائة إلى 20057.07 نقطة كما زاد مؤشر توبكس الأوسع نطاقا 0.40 في المائة إلى 1635 نقطة.