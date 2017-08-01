نيكي يرتفع 0.36% في بداية التعامل بطوكيو

بورصة وشركات نيكي يرتفع 0.36% في بداية التعامل بطوكيووكالات:ارتفع مؤشر نيكي القياسي في بداية التعامل في بورصة طوكيو للأوراق المالية اليوم الأربعاء.وصعد نيكي 0.36 في المائة إلى 20057.07 نقطة كما زاد مؤشر توبكس الأوسع نطاقا 0.40 في المائة إلى 1635 نقطة. 2 أغسطس، 2017 2 أغسطس، 2017 شارك الخبر شارك الخبر مع أصدقائك شارك الخبر وكالات: ارتفع مؤشر نيكي القياسي في بداية التعامل في بورصة طوكيو للأوراق المالية اليوم الأربعاء.وصعد نيكي 0.36 في المائة إلى 20057.07 نقطة كما زاد مؤشر توبكس الأوسع نطاقا 0.40 في المائة إلى 1635 نقطة.شارك هذا الموضوع:اضغط للطباعة (فتح في نافذة جديدة)اضغط للمشاركة على تويتر (فتح في نافذة جديدة)انقر للمشاركة على فيسبوك (فتح في نافذة جديدة)اضغط لتشارك على LinkedIn (فتح في نافذة جديدة)انقر للمشاركة على WhatsApp (فتح في نافذة جديدة) شارك الخبر شارك الخبر مع أصدقائك شارك الخبر