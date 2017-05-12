نيكي يتراجع عن أعلى مستوى في 17 شهرا مع صعود الين

رويترزتراجعت الأسهم اليابانية عن أعلى مستوى في نحو 17 شهرا يوم الجمعة حيث أوقد ارتفاع طفيف في الين شرارة بيع في أسواق العقود الآجلة في حين ركز المستثمرون على سلسلة من النتائج لشركات مثل نيسان لصناعة السيارات بفعل زيادة مفاجئة في توزيعات الأرباح النقدية.ونزل المؤشر نيكي القياسي 0.4 بالمئة إلى 198

رويترز

تراجعت الأسهم اليابانية عن أعلى مستوى في نحو 17 شهرا يوم الجمعة حيث أوقد ارتفاع طفيف في الين شرارة بيع في أسواق العقود الآجلة في حين ركز المستثمرون على سلسلة من النتائج لشركات مثل نيسان لصناعة السيارات بفعل زيادة مفاجئة في توزيعات الأرباح النقدية.

ونزل المؤشر نيكي القياسي 0.4 بالمئة إلى 19883.90 نقطة. زاد المؤشر 2.3 بالمئة على مدى الأسبوع مواصلا المكاسب للأسبوع الرابع على التوالي بفعل انحسار المخاوف السياسية بشأن أوروبا والتوترات في شبه الجزيرة الكورية.

وانخفض المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 0.4 بالمئة إلى 1580.71 نقطة.

وهبط المؤشر جيه.بي.اكس-نيكي 400 بنسبة 0.4 بالمئة إلى 14111.69 نقطة.

وخالف الاتجاه النزولي سهم نيسان بصعوده 3% بفضل خطط الشركة لزيادة التوزيعات وإن كانت توقعت تراجعا مفاجئا في الأرباح وخفضت رؤيتها المستقبلية عن توقعات المحللين.