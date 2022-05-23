«شامبين»: الولايات المتحدة ستظل شريكا طويل الأمد لمصر وقدمنا استثمارات بقيمة 80 مليار دولار

كشفت نيكول شامبين، القائم بالأعمال سفارة الولايات المتحدة الأمريكية بالقاهرة استثمار بلادها نحو ٨٠ مليار دولار خلال عقود شراكة مع مصر ، منها ٥٠ مليار دولار فى الدفاع الوطنى، و٣٠ مليارا فى الأنشطة الاقتصادية بالسوق المحلية.

وأضافت أن الولايات المتحدة الأمريكية كانت وستظل دائما الشريك طويل الأمد لمصر، لافتة إلى أن أمريكا قدمت جهودا مختلفة في حماية التراث والعمل علي نمو قطاع الصحة وخدمات معالجة المياه والصرف الصحي،والزراعة وغيرها من الشراكات بين البلدين.

وجاء ذلك خلال مؤتمر فرص التمويل البديل فى مصر، نحو تمويل مستدام للتنمية بحضور عدد من الوزراء والمسؤولين الدوليين والقيادات التنفيذية في الحكومة والذى يستمر على مدى يومين بالقاهرة.

القائم بأعمال السفارة الأمريكية : 40 شركة أمريكية تسعى لتوسيع استثماراتها في مصرو

وأكدت أيضا اهتمام نحو ٤٠ شركة أمريكية بتوسيع استثماراتها فى مصر حيث التقيت منذ أيام بالدكتور مصطفى مدبولى ، رئيس مجلس الوزراء، لبحث هذا الشأن، مشيرة إلى استمرار التعاون بين البلدين فى مختلف المجالات الاقتصادية والتنموية لتحسين جودة الحياة للمواطنين وتدعم تقدم الاقتصاد المصرى.

وأشارت نيكول شامبين إلى تشجيع بلادها لجميع المبادرات المصرية فى مجالات الرعاية الصحية والسياحة والاستثمار، ودعم الاستثمار في مصر .

وأكدت على اهتمام بلادها بالمشاركة بوفد كبير فى فعاليات قمة المناخ المرتقبة فى شرم الشيخ نوفمبر المقبل وتعزيز العلاقات والاستثمار الأخضر وتشجيع تمويل الشركات الصغيرة والمتوسطة.

