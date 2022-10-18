نيكول سابا تحيي حفلا كبيرا بالقاهرة الجديدة بحضور نجوم الفن والرياضة (صور)

أقيم خلال الساعات الأخيرة حفل كبير بإحدى المولات بالقاهرة الجديدة، بمناسبة افتتاح مصمم الأزياء إسلام سعد مول متخصص في مجال الأزياء، وحرص كوكبة من الفنانين على حضور الحفل منهم محمد نور وأحمد فهمي مطربي فريق واما الغنائي، ونظمت الحفل إعلاميا يارا أحمد.

وكذلك مطرب المهرجانات حودة بندق والمطربين الشباب محمد شاهين ومحمد عباس وآية عقيل، كذلك حضر الحفل بعض نجوم الرياضة مثل أفشة وأيمن أشرف ومحمد عواد والمدرب الرياضي محمد أبو النجا، وعدد من الأشخاص المعروفين بـ”يوتيوبر” منهم عمرو راضي ومنة السني وحنان الحكيم ومريم محمد.

كما أحيت الحفل النجمة اللبنانية نيكول سابا، التي قدمت عددا من أغنياتها الشهيرة منها” طبعي كده” و”عامل عاملة” وغيرها إضافة لتقديمها للفنان محمد نور وأحمد فهمي على المسرح، وغناء نور أغنيته “جاني في ملعبي”.