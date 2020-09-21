نيكستشوت للملاحة تتعاقد مع تحالف بلجيكى لتكريك رصيف 96 بميناء الدخيلة

رئيس الشركة: نطالب «الصحة» بتقسيم أطباء الحجر على فترتين لتتمكن السفن من تغيير البحارة

تعاقدت شركة نيكستشوت للملاحه نهاية أغسطس الماضى مع تحالف دريدنج إنترناشيونال البلجيكى المتخصص فى نشاط التكريك للقيام بأعمال الوكاله وتقديم الخدمات اللوجستيه لمشروع تكريك غاطس رصيف 96 بمحطة حاويات ميناء الدخيله.

وأوضح السيد حلمى رئيس مجلس إدارة الشركه أنه من المقرر أن يصل التعميق الى 16.5 متر وينتهى نهاية 2021.

ولفت إلى أن عقد الوكاله مع تحالف دريدينج إنترناشيونال يتضمن إنهاء أعمال التخليص الجمركى على الوحدات والطرود القادمه من الخارج ومهمات المشروعات حيث يتضمن المشروع 10 مراحل تشمل أعمال إنشاءات وتعميق وتطهير المجرى المائى.

وكشف حلمى عن الإعداد لتوقيع عقد وكاله ملاحيه مع تحالف تكريك أجنبى من المزمع قيامه بتنفيذ أعمال تكريك بميناء أبو قير البحرى فى يناير القادم 2021.

وتعد شركة نيكست شوت للملاحة وكيلا ملاحيا لـ8 خطوط ملاحيه تعبر قناة السويس، وتقوم بأعمال شحن وتفريغ وتداول بالموانى المصرية.

و تأسست فى مايو 2017 برأسمال 2 مليون جنيه وتعمل فى نشاط الوكالة الملاحية وخدمة السفن ذات الحمولات المفتوحة.

وقال حلمى أن نشاط الصب الجاف (الحبوب والاسمنت والفحم والرمل والفوسفات والملح) يشهد إنتعاشه كبيره بإعتبارها سلع إستيراتيجيه لا يمكن للدول الإستغناء عنها، وذلك بالرغم من جائحة كورونا وأثرها على تراجع حركة التجاره البحريه كما أن مصر رائده فى تصدير الملح والرمل والفحم وتستورد القمح والحبوب.

ولفت إلى أن ميناء دمياط يحتل الصدارة فى قائمة الموانى المصريه فى نشاط الصب الجاف، وذلك نظرا لوجود أماكن تخزين تسمح بتداول وأعمال شحن وتفريغ نظرا لوجود رصيف متخصص كما أن العملاء يفضلونه بسبب سهولة الدخول وعدم وجود فترات إنتظار لدخول السفن كما يتميز الميناء بسرعة حركة الشحن والتفريغ وتقليص عدد أيام بقاء السفينه داخله لتفريغ حمولتها

وتابع أن ميناء السخنه يحتل المركز الثانى بعد دمياط فى قائمة الموانى التى يفضلها العاملون فى نشاط تداول الصب الجاف وكذلك الشركات والخطوط الملاحيه ثم ميناء الدخيله نظرا لإحتوائه على أماكن وساحات تخزين واسعه خاصه بالنسبه لتداول الفحم والحديد الخام ووجود أرصفه خاصه لتلك الأنواع من البضائع.

وطالب رئيس مجلس إدارة شركة نيكستشوت للملاحه وزارة النقل بالإهتمام بموانى البحر الأحمر نظرا لتزايد الطلب على بضائع الصب الجاف التى توجد فى مصر.

وقال إن ميناء شرق بورسعيد يمكن أن يكون بوابة لتنمية سيناء وذلك بتخصيص رصيف لاستقبال سفن الصب الجاف التى تحتاج أعماق ومساحات كبيره نظرا لضخامة سفنه.

وحول تأثر الخدمات اللوجستيه ونشاط عبور السفن بجائحة كورونا المستجد أكد حلمى أن الجائحه لم تؤثر بشكل جذرى على عبور السفن لقناة السويس من حيث عدد السفن فيما تراجعت نسبيا حمولات بعض السفن نتيجة إغلاق المصانع بكثير من البلدان وخاصة الصين ودول شرق أسيا بالإضافه إلى إغلاق موانى بعض الدول.

وذكر أن بعض الخدمات اللوجستيه التى يقدمها التوكيل الملاحى للسفينه مثل تغيير البحاره والتوريدات والطرود تأثرت بسبب بعض الإجراءات الإحترازيه التى إتخذتها دول العالم ومنها مصر فى التعامل مع كورونا.

وطالب حلمى وزارة الصحه بمد فترة صعود أطباء الحجر الصحى على السفن للكشف وأخذ المسحات لتحليل كورونا لتصبح مرتين بدلا من مره واحده، حيث لا تتمكن سفن القافله المبكره من تغيير بحارتها بسبب صعود اطباء الحجر الصحى على القافله المجمعه مره واحده فى اليوم.

ومن جانبه أشاد رئيس مجلس إدارة نيكست شوت بالعلاقه بين شركات التوكيلات الملاحيه وبين هيئة قناة السويس التى تساهم بكل الطرق فى جذب الخطوط الملاحية والحفاظ على عملائها بإصدار منشورات تخفيضات فى رسوم العبور بشكل مستمر

وقال إن خدمة الحجز الإلكترونى التى أتاحتها الهيئة مؤخرا للتوكيلات والتى تمكن الوكيل الملاحى من حساب تكاليف عبور السفينه التابعة للخط الملاحى قبل العبور وحجز دورها بمقابل نقدى 50 جنيهاً يوفر الدقة والأمان.

وطالب بتفعيل كامل للخدمات الإلكترونية بحيث يتم الإستغناء نهائيا عن عمليات تداول الأوراق بين الوكيل والهيئة سواء فى عملية العبور أو إصدار الفاتورة الموحدة ولابد لتحقيق ذلك من دعم ادارة الحجز الإلكترونى والفاتورة الموحده بعدد كاف من العاملين وشباب الخريجين المؤهل لقيادة التحول الإلكترونى.