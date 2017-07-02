نيكستامب توقع اتفاقا مع الإنتاج الحربي

المال ـ خاص: توقع شركة «نيكستامب» لحلول التوثيق الرقمى غدا، اتفاقية مع وزارة الإنتاج الحربى، بهدف تطبيق تكنولوجيا الختم الإلكترونى على مستوى وزارات وهيئات الدولة. وقال الدكتور عبد العزيز بسيونى، المستشار الفنى للشركة، إنها اتفقت مع الوزارة على استغلال مركز نظم المعلومات والحاسبات التاب

المال ـ خاص:

توقع شركة «نيكستامب» لحلول التوثيق الرقمى غدا،

اتفاقية مع وزارة الإنتاج الحربى، بهدف تطبيق تكنولوجيا الختم الإلكترونى

على مستوى وزارات وهيئات الدولة.

وقال الدكتور عبد العزيز بسيونى،

المستشار الفنى للشركة، إنها اتفقت مع الوزارة على استغلال مركز نظم

المعلومات والحاسبات التابع لها بمدنية السلام فى تعميم التكنولوجيا بختم

النسر الخاص، بعدد من الوزارات ومنها الدفاع والعدل والتجارة والصناعة

والاستثمار والتعاون الدولى.

وأوضح بسيونى لـ«المال» أن نيكستامب

أعدت عرض تقديمى لمسئولى البنك المركزى قبل إجازة عيد الفطر للتعريف

بالتكنولوجيا الجديد، وفوائد استخدامها فى حماية وضمان سرية المعاملات

المالية أونلاين، وخطابات ضمان البنوك، والتأكد من صحة التوقيع اليدوى

للعملاء بدون توافر خبراء لذلك.

وأضاف أن تكنولوجيا الختم «STAMP»

تستهدف منع التلاعب فى محتوى المستندات والأوراق الرسمية، كما تتيح ايضا

للجهات الحكومية الاحتفاظ بنتائج المناقصات والممارسات العامة بعد فض

المظاريف المالية والفنية للعروض المتقدمة.

يذكر أن هيئة تنمية

صناعة تكنولوجيا المعلومات «إيتيدا» اعتمدت قبل نهاية يونيو الماضى

تكنولوجيا الختم الالكترونى بعد سلسلة اختبارات فنية استمرت لمدة عام وذلك

لاستكمال المواصفات والمعايير القياسية المطلوبة والحصول على موافقة

الهيئة.

وتتيح التكنولوجيا للجهات الحكومية تخزين محتوى المستندات

الرسمية أونلاين وتاريخ توثيقها، وعناوين حفظها على قواعد البيانات فيما

يعرف باسم meta data، من خلال التعاون مع 3 شركات عالمية أخرى، هى «أوراكل»

و«كانون» و«ريكو»، كما تساعدها أيضا فى اكتشاف تزوير محتوى الوثائق،

باستخدام جهاز قارىء إلكترونى دقيق للغاية.

و«نيكستامب» هى شركة

أمريكية أسسها الدكتور محمد عبد الكريم بولاية كاليفورنيا عام 2000،

وتتواجد حاليا فى أسواق السعودية، والإمارات «دبى»، وألمانيا، وإيطاليا،

وإيرلندا، وإنجلترا، وأنشأت مكتباً فى مصر فى يونيو 2016، وتخطط لاستثمار

10 ملايين دولار خلال عامها الأول، بحسب تصريحات سابقة لـ«علاء عدلى» مدير

الشركة بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

كما تسعى إلى تأسيس شركة قابضة فى مصر برأسمال مبدئى 50 مليون جنيه، يندرج تحتها مكتب أسواق الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.