نيكستامب تتوقع توفير 5 مليارات جنيه سنويا من تطبيق الختم الإلكتروني

المال ـ خاص: تتوقع شركة نيكستامب لحلول التوثيق الرقمى أن توفر الدولة 5 مليارات جنيه سنويا من تطبيق تكنولوجيا الختم الإلكترونى «E-Stamp» على مستوى الوزارات والهيئات الحكومية. قال الدكتور عبد العزيز بسيونى، المستشار الفنى للشركة، إن هذا المبلغ يمثل التكلفة التى تتحملها الحكومة فى تركيب و

المال ـ خاص:

تتوقع شركة نيكستامب لحلول التوثيق الرقمى أن توفر الدولة 5 مليارات جنيه سنويا من تطبيق تكنولوجيا الختم الإلكترونى «E-Stamp» على مستوى الوزارات والهيئات الحكومية.

قال الدكتور عبد العزيز بسيونى، المستشار الفنى للشركة، إن هذا المبلغ يمثل التكلفة التى تتحملها الحكومة فى تركيب وصيانة وحدات أحماض الميكروفيلم والتى تقوم بتوثيق المستندات والمراسلات والمكتبات الصادرة والواردة من الجهات الرسمية، ويتم حفظ نسخ ضوئية منها داخل وحدة مركزية لدى مؤسسة الأهرام.

وأكد بسيونى لـ«المال» أن دمج التكنولوجيا الجديدة فى المعاملات الحكومية يستهدف القضاء على الفساد نهائيا عبر الفصل بين مقدم الخدمة ومتلقيها، مبينا أن أرشفه وحفظ المستندات رقميا يجعل من استرجاعها أمرا سهلا.

يذكر أن هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات «إيتيدا» اعتمدت قبل نهاية يونيو الماضى، تكنولوجيا الختم الإلكترونى بعد سلسلة اختبارات فنية استمرت لمدة عام، وذلك لاستكمال المواصفات والمعايير القياسية المطلوبة والحصول على موافقة الهيئة.

وأضاف أن الشركة تعتزم تنفيذ تطبيقات الختم الإلكترونى فى 380 مكتب توثيق عقارى خلال المرحلة المقبلة ضمن خطة وزارتى «الاتصالات» و«الإنتاج الحربى» لميكنة الخدمات الحكومية المقدمة للمواطنين من خلال استغلال مركز نظم المعلومات والحاسبات التابع لوزارة الإنتاج الحربى بمدينة السلام وتعميم التجرية بعدد من الوزارات منها الدفاع والعدل والتجارة والصناعة والاستثمار والتعاون الدولى خلال شهرين.

يشار إلى أن نيكستامب وقعت بروتوكول تعاون مع «الإنتاج الحربى» بداية يوليو الماضى بهدف تنفيذ المشروع، وتتيح التكنولوجيا للجهات الحكومية تخزين محتوى المستندات الرسمية أونلاين وتاريخ توثيقها، وعناوين حفظها على قواعد البيانات فيما يعرف باسم meta data، من خلال التعاون مع 3 شركات عالمية أخرى، هى «أوراكل» و«كانون» و«ريكو»، كما تساعد أيضا فى اكتشاف تزوير محتوى الوثائق، باستخدام جهاز قارئ إلكترونى دقيق للغاية.

و«نيكستامب» هى شركة أمريكية تأسست بولاية كاليفورنيا عام 2000، وتتواجد حاليا فى أسواق السعودية، والإمارات «دبى»، وألمانيا، وإيطاليا، وإيرلندا، وإنجلترا، وأنشأت مكتبا فى مصر خلال يونيو 2016، وتخطط لاستثمار 10 ملايين دولار خلال عامها الأول، بحسب تصريحات سابقة لـ«علاء عدلى» مدير الشركة بمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

كما تسعى إلى تأسيس شركة قابضة فى مصر برأسمال مبدئى 50 مليون جنيه، يندرج تحتها مكتب أسواق الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.