نيفين جامع: 79.7 مليون دولار حجم التبادل التجاري بين مصر وصربيا العام الماضي

التقت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة، بـ«تاتيانا ماتيتش» وزيرة التجارة والسياحة والاتصالات الصربية، خلال زيارتها الحالية لدولة صربيا ضمن الوفد المرافق للرئيس عبد الفتاح السيسي.

تناول اللقاء تبادل وجهات النظر بشأن سبل تعزيز التعاون المشترك لمواجهة التداعيات الاقتصادية العالمية الحالية الناجمة عن الأزمة الروسية الأوكرانية وجائحة فيروس كورونا.

كما تناول اللقاء سبل تنمية وتطوير العلاقات الاقتصادية المشتركة بين البلدين فى مجالات الصناعة والتجارة والسياحة خلال المرحلة المقبلة، بحضور الوزير مفوض تجاري يحيى الواثق بالله رئيس جهاز التمثيل التجاري، وحاتم العشري مستشار الوزيرة للاستصال المؤسسي.

وقالت الوزيرة: هناك فرص كبيرة لتعزيز التعاون المشترك بين البلدين لاسيما فى مجالات تنمية وتطوير المشروعات الصغيرة والمتوسطة والتدريب الصناعى وإنشاء المناطق اللوجيستية بالاضافة إلى جذب المزيد من السائحين من دولة صربيا إلى مصر وتوفير برامج للسياحة العلاجية.

ولفتت إلى إمكانية التعاون بين القطاع الخاص فى البلدين فى مجالات صناعة السيارات والزراعة والمستلزمات الطبية والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

ولفتت جامع إلى أن اللقاء أكد أهمية زيادة معدلات التجارة البينية وتسهيل حركة التبادل التجارى بين البلدين، فضلاً عن تفعيل دور مجلس الأعمال الصربي المشترك وبما يسهم في الاستفادة من كافة المقومات والفرص الاستثمارية والتجارية بالبلدين وترجمتها لمشروعات تعاون ملموسة تصب في مصلحة الاقتصادين المصري والصربي على حد سواء.

ونوهت إلى أن معدلات التبادل التجاري بين مصر وصربيا بلغت عام 2021 نحو 79.7 مليون دولار منها 42.4 مليون دولار صادرات مصرية و37.4 مليون دولار واردات، مشيرةً إلى أن أهم بنود التبادل التجاري بين البلدين تشمل الفوسفات والخضروات والفاكهة واللدائن والأسمدة والتبغ والآلات والاجهزة الكهربائية.

وأشارت جامع إلى إمكانية الاستفادة من السوق الصربي كمحور لنفاذ الصادرات المصرية لأسواق دول شرق وجنوب قارة أوروبا، لافتة إلى أن هناك فرصة كبيرة لزيادة الصادرات المصرية لدولة صربيا خاصة فيما يتعلق بمنتجات البتروكيماويات والمستحضرات الطبية والملح والبولي إيثيلين ومواد البناء والسلع الهندسية.

وأوضحت أن دولة صربيا تشارك في السوق المصرية في مشروعات يبلغ رأسمالها 47 مليون دولار في قطاعات الصناعة والخدمات والإنشاءات والسياحة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والزراعة.

ووجهت جامع الدعوة لنظيرتها الصربية لزيارة مصر خلال انعقاد معرض تراثنا، وتخصيص جناح لدولة صربيا بالمعرض.

من جانبها أكدت تاتيانا ماتيتش وزيرة التجارة والسياحة والاتصالات الصربية، حرص بلادها على تعزيز أطر التعاون الاقتصادي المشترك مع مصر باعتبارها إحدى أهم الدول الرئيسية بمنطقة الشرق الأوسط ومحور تجاري هام لأسواق دول القارة الأفريقية.

وأشارت إلى أهمية البناء على العلاقات السياسية المتميزة التي تربط البلدين، والاستفادة من المقومات والامكانات الاقتصادية الكبيرة لمصر وصربيا وترجمتها لمشروعات تعاون ملموسة تصب في مصلحة شعبي البلدين.