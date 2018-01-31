نيفين جامع : 5.3 مليار تمويلات للمشروعات الصغيرة العام الماضى

سمر السيد: قالت نيفين جامع، الرئيس التنفيذ لجهاز المشروعات الصغيرة والمتوسطة، إن حجم التمويلات التى قدمها الجهاز للمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغير فى العام الماضى بلغت نحو 5.3 مليار جنيه، مشيرة إلى أن الصعيد استحوذ على 45% التمويلات و60% منها…

سمر السيد:

قالت نيفين جامع، الرئيس التنفيذ لجهاز المشروعات الصغيرة والمتوسطة، إن حجم التمويلات التى قدمها الجهاز للمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغير فى العام الماضى بلغت نحو 5.3 مليار جنيه، مشيرة إلى أن الصعيد استحوذ على 45% التمويلات و60% منها تم توجيهه للشباب، وأن نسبة النساء اللائى حصلت عن تمويلات من محافظة الوادى الجديد سجلت نحو 64% من إجمالى الأموال المقدمة هناك.

أضافت فى الندوة التى نظمها مجلس الأعمال المصرى الكندى، مساء اليوم، أن الجهاز وضع استراتيجية موحدة لقطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة لدعمه بشكل مطلق على المستوى القومى، ومن ضمنها كان محور البيئة التشريعية وكيفية الحصول على التمويل بجانب محور ريادة الأعمال الذى يعتبر من أهم المحاور.

أشارت نيفين أن التمويل ليست مشكلة قطاع المشروعات الصغيرة إذ إن مصادر التمويل كثيرة ولكن المشكلة هى وجود فكرة وكيفية تسويق المنتجات.