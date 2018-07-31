نيفين جامع: 41 مليار جنيه إجمالي التمويلات للمشروعات الصغيرة

نادية سلامأكدت الدكتورة نيفين جامع، الرئيس التنفيذى لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر، أن ما تم ضخه من منح وقروض لتمويل المشروعات بلغ 41 مليار جنيه، منها 30% للمشروعات متناهية الصغر.يأتى ذلك في إطار تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى، بشأن تضافر وتكثيف كافة الجهود من ج

نادية سلام

أكدت الدكتورة نيفين جامع، الرئيس التنفيذى لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر، أن ما تم ضخه من منح وقروض لتمويل المشروعات بلغ 41 مليار جنيه، منها 30% للمشروعات متناهية الصغر.

يأتى ذلك في إطار تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى، بشأن تضافر وتكثيف كافة الجهود من جميع أجهزة الدولة من أجل توفير القدر الأكبر من فرص العمل للشباب، ومواجهة البطالة وتحقيق التنمية الشاملة.

وأضافت أن إستراتيجية الجهاز تستهدف فى المقام الأول دعم الشباب وتركز على توفير المزيد من فرص العمل للشباب، واتخذت العديد من التيسيرات لتسهيل حصول الشباب على القروض لتمويل مشروعاتهم، مشيرة إلى أن هناك اهتمام كبير بالمشروعات متناهية الصغر، من أجل تحويله من قطاع غير رسمى إلى القطاع الرسمى، وذلك من خلال برامج ودورات تدريبية لرفع كفاءة الجمعيات الأهلية التى تحصل على تمويلات الصندوق لاعادة إقراضها لمشروعات الشباب بالقرى والنجوع.

وأشارت جامع إلى استعداد الجهاز لتوفير كل الإمكانات التدريبية والفنية اللازمة للعاملين فى برنامج “مشروعك”، الذى أطلقته وزارة التنمية المحلية بجميع محافظات مصر وللشباب الراغبين فى الحصول على قروض لإقامة مشروعات، مشيرة إلى أنه سيتم تعظيم الإستفادة من كافة الإيجابيات والامكانيات المتاحة.

جاء ذلك خلال حضور الدكتورة نيفين جامع لافتتاح ملتقى التوظيف الخامس بمحافظة الإسماعيلية، بمرافقة اللواء يس طاهر محافظ الإسماعيلية.

من جهته، أكد محافظ الإسماعيلية أن المحافظة بكامل أجهزتها التنفيذية لم ولن تدخر وسعًا فى تقديم كافة التسهيلات والتيسيرات اللازمة لدعم ورعاية الشباب الجادين والراغبين فى إقامة مشروعات استثمارية لتشجيع وتنمية الصناعة والاستثمار، والعمل على زيادة الإنتاج من أجل بناء وتنمية مصر من جديد.

ولفت إلى أنه تم التنسيق والتواصل مع عدد كبير من الشركات الاستثمارية بالمناطق الصناعية والحرة، وتم مشاركة ما يزيد عن 35 شركة تطرح 2003 فرص عمل جديدة للشباب خلال الملتقى.

وأوضح أن هذا الملتقى يتيح فرص عمل حقيقية للشباب، من حملة المؤهلات المتوسطة والعليا، ومبنية على طلب الجهات الإنتاجية، في مختلف المجالات الصناعية.

من جهته، أشار محمد سالم، مدير جهاز تشغيل شباب الخريجين، إلى أن الملتقى هذا العام يشمل فرص العمل، منها تدريبية للشباب سواءً الفرص التخصصية فى مجالات ” الحاسب الآلى والمحاسبة واللغات”، أو فرص التريب المهنية لبعض الحرف “نجارة وتصنيع جلود وخياطة”، علاوة على الفرص التمويلية من خلال جهات تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر وطرح فرص تصديرية لمنتجات المشروعات الشبابية عن طريق جهاز تنمية الصادرات والواردات.