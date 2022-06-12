نيفين جامع: وزير التجارة الجيبوتي يزور مصر على رأس وفد من كبار المستوردين يوليو المقبل

أعلنت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة أن وفدا من دولة جيبوتي برئاسة وزير التجارة والسياحة سيزور القاهرة خلال شهر يوليو المقبل على رأس وفد من كبار المستوردين، لبحث تلبية احتياجات دولة جيبوتي من المنتجات الغذائية والمحاصيل الزراعية .

وقالت الوزيرة إن مصر حريصة على تعزيز العلاقات الاقتصادية مع دولة جيبوتى وزيادة معدلات التجارة البينية والاستثمارات المشتركة خاصة فى ضوء توافق الرؤى بين القيادة السياسية فى البلدين لتحقيق نقلة نوعية فى مستوى العلاقات المشتركة فى مختلف المجالات وعلى كافة الأصعدة .

جاء ذلك خلال جلسة المباحثات التي عقدتها الوزيرة مع محمد ورسمه ديريه وزير التجارة والسياحة بدولة جيبوتى ، وذلك على هامش مشاركة الوزيران فى الاجتماع الوزاري الثاني عشر لمنظمة التجارة العالمية والمنعقد بمدينة جنيف السويسرية .

وأشارت جامع إلى أن اللقاء استعرض سبل تعزيز التعاون الاقتصادي المشترك بين البلدين، سواء على المستوى الثنائي أو الإقليمي، خاصة في منطقتي القرن الأفريقي والبحر الأحمر، مؤكدةً ان المرحلة المقبلة ستشهد دفع أطر التعاون المشترك في مختلف المجالات وبما يحقق مصالح الشعبين الشقيقين .

ولفتت الوزيرة إلى أنه سيتم تنظيم لقاءات لوفد المستوردين من دولة جيبوتى خلال زيارتهم لمصر مع المجالس التصديرية وبصفة خاصة المجالس المعنية بالمنتجات الغذائية والمحاصيل الزراعية للتعرف على قوائم المنتجات المطلوبة وبحث تلبيتها .

وأوضحت أن وجود خط شحن بحرى يقوم برحلات أسبوعية منتظمة وكذا خط الطيران المباشر والذى بدأ تشغيله من شهور قليلة يمثلان ركيزة أساسية لتيسير حركة التجارة البينية وانتقال المستثمرين بين مصر وجيبوتى .

ومن جانبه أكد محمد ورسمه ديريه وزير التجارة والسياحة بدولة جيبوتى حرص بلاده على تنمية اواصر العلاقات الاقتصادية مع مصر بهدف تحقيق طفرة فى معدلات التبادل التجارى، والاستفادة من الخبرات المصرية الكبيرة في تعزيز القدرات الصناعية لدولة جيبوتى .

وأعرب ديريه عن شكره لمصر قيادة وحكومة وشعبا لحرصهم المستمر على تلبية الاحتياجات التنموية لبلاده، مشيراً إلى أن زيارته المقبلة لمصر تستهدف فتح أفاق جديدة لتطوير العلاقات ودفع أطر التعاون المشترك في مختلف المجالات .