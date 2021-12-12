نيفين جامع: معدل النمو الصناعي كان بالسالب واليوم تجاوزنا 17%

عقدت لجنة الصناعة بمجلس النواب برئاسة النائب معتز محمود اجتماعا اليوم الأحد، لاستعراض الــ 100 إجراء التي وضعتها الحكومة لتحفيز قطاع الصناعة وتنمية صادراته، وتحقيق أهداف التنمية المنشودة والتي تأتي ضمن الإصلاحات الهيكلية للاقتصاد المصري والحفاظ على مكتسبات المرحلة الماضية بحضور الدكتورة نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة.

وأضاف رئيس اللجنة خلال حضور وزيرة التجارة والصناعة الدكتورة نيفين جامع أن مناقشة الـ 100 إجراء مع الوزيرة سيتم مناقشة كل إجراء بالتفصيل على حدة بجانب معرفة المطلوب من كل وزارة متداخلة ضمن النهوض بالصناعة.

وقالت نيفين جامع إن الـ ١٠٠ اجراء للنهوض بالصناعة مسئول عنها عدد كبير من الوزرات وأكثرهام اهمية وزارة المالية، موضحة أنه لا يوجد قانون منظم للصناعة وهذا كان له سببا كبيرا في وجود معوقات ومشاكل كثيرة واجهتنا اثناء الـ ١٠٠ اجراء.

وأفادت جامع بأن معدل النمو الصناعي كان قديما بالسالب اما اليوم تجاوزنا ١٧%؜ معدل نمو ، فهناك إنجازات واضحة في عدة ملفات رغم أن هذا الملف متشابك.



وأكدت نيفين جامع انه تم تصنيف الإجراءات الى ثلاث مراحل قصيرة المدي وعددها ٥٨ اجراء يتراوح لثلاث شهور ومتوسط المدى وعدد ٣٣ اجراء قد يمتد تنفيذه من ٦شهور الى ٩ شهور، وايضاً طويلة المدى من سنة الي سنة ونصف وعددها ٩ اجراءات وتم عرض الإجراءات علي مجلس الوزراء، مشيرة الي ان كل وزارة تسلمت بيان بالمطلوب منها وزارة الزراعة والتعليم والمالية والنقل والتموين .

وتابعت جامع إن الهدف زيادة الصادرات ومواجهة معوقات الاستثمار بإيجاد قطاع مصرفي قوي في أفريقيا حتي يكون هناك نشاط استثماري ، وكذلك تحفيز عوامل الأمان.