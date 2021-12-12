اقتصاد وأسواق

نيفين جامع: معدل النمو الصناعي كان بالسالب واليوم تجاوزنا 17%

صناعة النواب تستعرض الــ 100 إجراء التي وضعتها الحكومة لتحفيز قطاع الصناعة وتنمية صادراته
ياسمين فواز 6:26 م, الأحد, 12 ديسمبر 21 6:26 م, الأحد, 12 ديسمبر 21

شارك الخبر مع أصدقائك

عقدت لجنة الصناعة بمجلس النواب برئاسة النائب معتز محمود اجتماعا اليوم الأحد، لاستعراض الــ 100 إجراء التي وضعتها الحكومة لتحفيز قطاع الصناعة وتنمية صادراته، وتحقيق أهداف التنمية المنشودة والتي تأتي ضمن الإصلاحات الهيكلية للاقتصاد المصري والحفاظ على مكتسبات المرحلة الماضية بحضور الدكتورة نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة.

وأضاف رئيس اللجنة خلال حضور وزيرة التجارة والصناعة الدكتورة نيفين جامع أن مناقشة الـ 100 إجراء مع الوزيرة سيتم مناقشة كل إجراء بالتفصيل على حدة بجانب معرفة المطلوب من كل وزارة متداخلة ضمن النهوض بالصناعة.

اقرأ أيضا  رئيس مجلس النواب: العلاقات المصرية الصربية تاريخية وراسخة

وقالت نيفين جامع إن الـ ١٠٠ اجراء للنهوض بالصناعة مسئول عنها عدد كبير من الوزرات وأكثرهام اهمية وزارة المالية، موضحة أنه لا يوجد قانون منظم للصناعة وهذا كان له سببا كبيرا في وجود معوقات ومشاكل كثيرة واجهتنا اثناء الـ ١٠٠ اجراء.

وأفادت جامع بأن معدل النمو الصناعي كان قديما بالسالب اما اليوم تجاوزنا ١٧%؜ معدل نمو ، فهناك إنجازات واضحة في عدة ملفات رغم أن هذا الملف متشابك.

اقرأ أيضا  الحكومة : قطع الخدمات عن الأب إذا تخلف ابنه عن الدراسة وتعديلات لتسجيل المواليد وعمالة الأطفال


وأكدت نيفين جامع انه تم تصنيف الإجراءات الى ثلاث مراحل قصيرة المدي وعددها ٥٨ اجراء يتراوح لثلاث شهور ومتوسط المدى وعدد ٣٣ اجراء قد يمتد تنفيذه من ٦شهور الى ٩ شهور، وايضاً طويلة المدى من سنة الي سنة ونصف وعددها ٩ اجراءات وتم عرض الإجراءات علي مجلس الوزراء، مشيرة الي ان كل وزارة تسلمت بيان بالمطلوب منها وزارة الزراعة والتعليم والمالية والنقل والتموين .

اقرأ أيضا  بعد تصدر حلاقة شعر شيرين لمواقع التواصل الاجتماعي .. برلمانية تطالب برسالة إعلامية بعيدا عن الابتذال

وتابعت جامع إن الهدف زيادة الصادرات ومواجهة معوقات الاستثمار بإيجاد قطاع مصرفي قوي في أفريقيا حتي يكون هناك نشاط استثماري ، وكذلك تحفيز عوامل الأمان.

الأوسمةالأوسمة

شارك الخبر مع أصدقائك

الخبر السابق «
الخبر التالي »
بقلم ياسمين فواز

محررة مجلسي النواب والشيوخ حاليا سبق وعملت كمحررة بالقسم السياسي ومسئولة عن ملف الأحزاب بجريدة الدستور منذ 2010 ، بالاضافة إلى إعداد البرامج الاخبارية ومنها برنامج صباح الخير يا مصر لمدة عاميين بقطاع الأخبار بالتلفزيون المصري. عملت سكرتير تحرير بجريدة الدستور لمدة عاميين. ومحررة صفحة الموضة والمرأة بجريدة المال لأكثر من 3 سنوات . كما سبق وعملت كمحررة صحفية في عدد من الاصدرات الاسبوعية ومنها صوت الأمة و الحلوة وعين

ملف الكاتب ياسمين فواز

اقرأ أيضاً

وزير المالية: تعديلات قانون الضريبة على القيمة المضافة ضرورية لصالح الصناعة

ياسمين فواز 5:57 م, الأحد, 12 ديسمبر 21

وزيرا الصناعة والتموين يشهدان توقيع مذكرة تفاهم بين التنمية الصناعية و«تصديرى الغذائية» لتعزيز التعاون

محمد ريحان 4:35 م, الأحد, 12 ديسمبر 21

واردات مصر من التفاح ترتفع 28% أول 9 شهور لتسجل 264.482 مليون دولار (جراف)

سمر السيد 3:33 م, الأحد, 12 ديسمبر 21

بمشاركة أكثر من 400 شركة .. وزيرة التجارة تفتتح معرض «فوود افريكا»

محمد ريحان 2:10 م, الأحد, 12 ديسمبر 21

نقيب الفلاحين : ارتفاع أسعار الأعلاف يضر الثروة الحيوانية المحلية

الصاوي أحمد 1:47 م, الأحد, 12 ديسمبر 21

«المركزي لمتبقيات المبيدات» يشارك في معرض Food Africa

الصاوي أحمد 1:33 م, الأحد, 12 ديسمبر 21