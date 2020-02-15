نيفين جامع: مراجعة منظومة المعارض الخارجية والاتفاقيات التجارية

قالت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة ، إنه تتم حاليا مراجعة منظومة المعارض بشكل مستمر بما يضمن تحقيق أكبر استفادة ممكنة للصادرات المصرية من المشاركة فى الفعاليات الخارجية .

وأكدت خلال مؤتمر صحفى منذ قليل أنه ليس منطقيا أن الشركات نفسها تحصل على نفس الدعم فى المعارض ذاتها .

وتابعت يجب زيادة قاعدة المستفيدين من دعم المعارض الخارجية ، مؤكدة أنه يجب ألا تقل نسبة الشركات الصغيرة والمتوسطة من المشاركة فى المعارض الخارجية عن ٣٠% .

وأضافت أنه ليس هناك ما يمنع من مراجعة كل معرض حتى وإن كان مدرجا على خطة المعارض بما يصب فى تنمية الصادرات.

وأوضحت أيضا أنه سيتم مراجعة كل الاتفاقات التجارية التى وقعتها مصر مع التجمعات والدول ، مشيرة إلى أنه سيتم عقد اجتماعات مع ممثلى هذه الاتفاقيات للنظر فى تفعيلها وتحقيق زيادة فعلية فى الصادرات.